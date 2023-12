Que tal repaginar suas receitas salgadas de Natal incluindo um ingrediente curioso e muito versátil? Para alguns, a uva-passa é sinônimo de pesadelo no Natal, alegando que sua textura e sabor não combinam com os demais pratos da ceia.

Por outro lado, os amantes das passas, que levantam a bandeira do ingrediente a qualquer custo, ficam loucos quando descobrem novas formas de cozinhar com as uvinhas.

Deixar a ceia mais versátil e colorida não é uma tarefa muito fácil. Mas essas três receitas salgadas com uva-passa vão deixar suas refeições de fim de ano mais saborosas e sofisticadas. Confira as opções:

Kabuli Pulai

Experimente este arroz basmati com carne, uva passa, pistache, amêndoa e vinagrete Foto: Raphael Criscuolo | Livro Sabores e Lembranças

PUBLICIDADE

O chef afegão Sorab Kohkan preparou um arroz basmati com costela de boi, cenouras, uvas-passas, pistache e amêndoa. O prato chama atenção na mesa pelas cores e pode ornar com uma salada repleta de frutas da estação.

Confira a receita

Arroz com champagne e passas

Receita natalina Foto: Marcelo Barabani/ AE

PUBLICIDADE

O clássico arroz com passas ganhou uma nova versão com o chef Carlos Siffert. O sabor frutado do champagne vai agregar notas mais sofisticadas à sua ceia.

Confira a receita

Carne de panela com passas

Carne de panela com nozes e frutas secas, da chef Mariana Fonseca. Foto: Codo Meletti/Estadão

Que tal repaginar a receita da popular carne de panela para deixar o prato com uma pegada mais natalina? É o que sugere a chef Mariana Fonseca, do Myk, ao incluir uvas-passas, damascos e nozes entre os ingredientes.

PUBLICIDADE

Confira a receita