Apesar de geralmente não apresentarem um aspecto e textura muito apetitosos para o consumo in natura, as bananas mais amadurecidas da sua fruteira podem ser a chave para uma sobremesa de sabor rico, que contam com os açúcares naturais que a banana nesse estado oferece aos preparos.

Confira abaixo a seleção de 5 doces que separamos para você aproveitar aquelas bananas esquecidinhas na sua cozinha, para evitar seu desperdício e provar que esse ingrediente pode virar parte do seu cardápio.

Bananinha

Receita de bananinha da chef Giuliana Cupini. Foto: Jade Gadotti

Abraçando as melhores qualidades das bananas amadurecidas, esse doce de banana fica bem escurinho e com sabor intenso. Segundo a chef Giuliana Cupini, que preparou a receita, quanto mais maduras estiverem as bananas, melhor ficará seu doce.

Veja a receita

Panqueca de banana

Aprenda a fazer esta panqueca de banana fácil e rápida Foto: Lu Bonometti | Casa Bonometti

Perfeitas para comer no café da manhã ou no lanche da tarde, as panquecas de banana são também muito fáceis de fazer. Na versão da confeiteira Lu Bonometti, a receita leva apenas 5 ingredientes e fica pronta em menos de 10 minutos, podendo ser pareada com uma ampla variedade de acompanhamentos, como frutas e mel.

Veja a receita

Bolo de caneca de banana

Bolo de banana de caneca feito no microondas é aquela opção rápida de doce para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

Um bolo rápido e saboroso, que fica pronto em apenas 3 minutos no microondas. Tendo em vista a praticidade, a receita da nutricionista Gabriella Cilla suja apenas um recipiente

e vai garantir sustância para aguentar a sua manhã ou matar a fome no meio da tarde.

Veja a receita

Banana caramelada com sorvete

Banana caramelada com sorvete Foto: Livia Collino

Uma vez caramelizadas, as bananas maduras podem servir para contrastar com outros ingredientes mais refrescantes ou gelados, como na receita do restaurante Josephine, em que as bananas servem a função de uma calda quente para acompanhar o sorvete. Uma receita perfeita para fechar bem um dia de calor e aproveitar as bananas maduras que você esqueceu de usar na semana.

Veja a receita

Gelato de banoffe

Gelato de banana, doce de leite e leite em pó da Gelato Boutique Foto: Mauro Holanda

Seguindo com as opções refrescantes, as bananas maduras podem não apenas servir de calda, como compor a massa de um gelato de banoffee. A receita fácil da chef gelatière Marcia Garbin leva poucos ingredientes e oferece a experiência de comer essa sobremesa tão querida em forma de sorvete.

Veja a receita