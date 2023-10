Segundo pesquisa da Kantar Usage, encomendada pela ABIMAPI (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados), as massas estão presentes em 98,8% dos lares brasileiros. De acordo com os dados da pesquisa, 44,5% das residências têm o macarrão presente em pelo menos 4 refeições por semana, o que evidencia ainda mais a recorrência desse tipo de produto na culinária brasileira.

Tendo em vista o Dia do Macarrão (25 de outubro), separamos uma seleção de 3 tipos de massa caseira para você aprender a fazer do zero em casa, tendo como base as dicas do chef Fausto Denti, docente de gastronomia do Senac, para fazer os preparos com qualidade profissional. De quebra, também temos nas receitas algumas versões de molhos clássicos da gastronomia italiana pensados especialmente para combinar com os tipos de massa.

Nhoque de batata com molho de tomate rústico

Nhoque de batata com molho rústico. Foto: Luigi Di Fiore

Nessa receita prática de nhoque, o chef indica que seja usada a batata asterix para garantir uma textura leve e concisa para a massa. Essa versão do prato ainda adiciona os sabores da noz moscada para os nhoques, levando mais uma camada de sabor para além do delicioso molho de tomate e manjericão que o chef preparou. Vale a pena experimentar!

Ravioli de mussarela de búfala ao molho branco

Ravioli de mussarela de búfala com molho branco do chef Fausto Denti. Foto: Luigi Di Fiore

Quem resiste a um ravioli bem recheado? A cremosidade do recheio dessa versão é atingida pela combinação da mussarela de búfala com tomates cereja, que são reduzidos no fogo até atingirem uma consistência pastosa e de sabor concentrado. O molho branco, à base de bechamel e alho laminado, traz cremosidade e intensidade para o prato. A dica é se adaptar com os instrumentos disponíveis em casa: apesar de ter utilizado um molde próprio para a massa, é possível modelar os raviolis com a mão, formando pequenos pasteizinhos. Confira o passo a passo dessa receita prática no link abaixo.

Talharim alla puttanesca

Talharim à puttanesca Foto: Luigi Di Fiore

A coloração verde da massa dessa versão do talharim é obtida após a mistura de espinafre em pó, que também garante um sabor característico. Por sua vez, a semolina presente nessa receita deixa esse talharim com aspecto mais próximo às massas de grano duro, mantendo a forma e uma textura mais al dente após o cozimento. Aprenda também a fazer um delicioso molho à puttanesca bem prático, pedaçudo e intenso para acompanhar a receita.

