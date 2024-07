A sopa é um dos pratos mais antigos da história e cada parte do mundo possui a sua própria versão. Aqui na América do Sul, a sopa de feijão é um prato típico, que se popularizou no Brasil, que já tem uma paixão declarada por feijão, por ser mais uma boa opção deliciosa para deixar qualquer um bem quentinho em dias mais frios. Agora que o inverno chegou, trouxemos 3 receitas simples de sopa de feijão para diferentes paladares, uma vegana, uma com cachaça e uma italiana com um toque francês. Confira as receitas fáceis de sopa de feijão a seguir:

Sopa de feijão vegana

Sopa de feijão vegana Foto: Brendon Nascimento/Restaurante vegano Trilhas do Araçari

Essa é uma sopa que agrada veganos e não veganos. O chef Flavio Stern, do restaurante Trilhas do Araçari, compartilhou conosco a receita de uma deliciosa sopa de feijão vermelho com cogumelos, tofu defumado e legumes da estação. É uma receita simples e cheia de sabor, perfeita para almoço ou jantar.

Receita aqui

Sopa de feijão com cachaça

Sopa de feijão com aroma de cachaça Foto: Mônica Rodrigues Coimbra/Divulgação

Esse prato é uma das receitas mais deliciosas de Rafael Moraes, chef executivo dos Festivais Ceagesp. Nos meses mais frios do ano, ele trabalha com o Festival de Sopas, que oferece um cardápio com mais de 80 versões do prato até o final da temporada. Nessa receita fácil de sopa de feijão com panceta e cachaça, ele ensina direitinho como dedicar atenção a todos os ingredientes envolvidos, o que é de extrema importância para um resultado delicioso.

Receita aqui

Minestrone

Minestrone Foto: Boulangerie Carioca/ Divulgação

O minestrone é uma sopa italiana composta por uma grande variedade de legumes. Nessa receita prática servida na pâtisserie francesa Boulangerie Carioca, o chef executivo Wagner Ribeiro utiliza o feijão branco acompanhado de uma grande variedade de legumes, como salsão, abobrinha e cenoura. Confira o passo a passo deste minestrone no link abaixo.

Receita aqui

