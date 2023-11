Depois de muito tempo de espera, Taylor Swift chegou ao Brasil, e a euforia dos fãs é grande para finalmente poder vivenciar a The Eras Tour de pertinho. E, levando em conta que trata-se de um show em que é preciso ficar em pé por cerca de 3 horas - sem contar o tempo da fila, né? - é importante estar preparado. Para ajudar os fãs a enfrentar a maratona, pegamos algumas dicas com a professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcante.

Antes do show

Um dia antes, é necessário atenção a alimentação em casa e comer alimentos leves. “Para o almoço e jantar, sugiro o nosso prato tradicional brasileiro. Muita salada, legumes, arroz, feijão e carnes ou ovos. Enquanto para as refeições intermediárias, tenha disponível frutas, iogurte e castanhas”, indica. Porém, caso tenha que comer fora, “evite alimentos crus, como peixes e saladas, pois o controle higiênico deles é bem complexo e consumi-los em condições inadequadas pode causar sintomas gástricos bem severos”.

No dia do show

Quando chegar a tão esperada data, a profissional aconselha optar pela barriga cheia na medida certa. “No dia do show, reforce a refeição que fará antes de sair de casa. Um café da manhã com ovos, pães, frutas, aveia e iogurte pode te ajudar a manter a saciedade por mais tempo”, sugere.

PUBLICIDADE

A previsão para os shows da loirinha, tanto no Rio de Janeiro (17, 18 e 19), quanto em São Paulo (24, 25 e 26), é de muito calor, então é melhor se preparar tomando bastante água enquanto estiver na fila. Além disso, vale levar frutas secas e castanhas em um saquinho plástico - barrinha de proteína também valem para manter a energia lá em cima.

Durante o show

Três horas não são pouca coisa, e estádios, como o Nilton Santos e o Allianz Parque, costumam oferecer frituras ou comidas pesadas, como lanches e pizzas, e sabemos, a tentação é muita, mas Cavalcante pede para você ser forte e resistir, assim, “assim é possível evitar aquela sensação de estufamento e você pode dançar bastante”. E, claro, hidratação sempre. “Use e abuse da água, consuma pelo menos 35 ml por kg de peso”, ressalta.

Quando chegar em casa

Depois de várias pontes e coros cantados, muito movimento e, provavelmente, estar (quase) sem voz, é hora de reidratar bem, até porque, seu dia seguinte ao show pode ser uma segunda-feira. “Consuma de 35 ml a 40 ml de água por kg de peso. Isso pode te ajudar a voltar ao estado hidratado depois de cantar e dançar muito”, finaliza.

PUBLICIDADE

Agora, confira 5 receitas práticas que separamos para você seguir todas as dicas:

Pão de cuscuz: Sabia que você pode fazer um pão caseiro de uma forma muito mais simples, usando microondas e uma sanduicheira ou uma frigideira para tostar. Além disso, em vez da farinha, a opção nesta receita da nutricionista Gabriela Cilla é usar o flocão de milho hidratado. Para deixar o pão ainda mais saboroso, você pode fazer um lanche recheado com queijo, tomate e manjericão. Confira a receita.

Smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim: O que melhor para se refrescar e ter energia que tomar um bom açaí, não é mesmo? Ainda mais se for em formato de smoothie. A combinação do açaí com banana e pasta de amendoim nesta receita de Cilla vai te deixar ligado no 220v. Uma dica é consumir o smoothie no café da manhã. Confira a receita.

Overnight oats: Não é Midnights, mas é overnight oats - que traduzido fica aveia da noite para o dia - é uma combinação que tem base de flocos de aveia algum componente mais líquido. No caso desta receita que pedimos para a nutricionista Gabriela Cilla compartilhar conosco, a aveia em flocos está presente, além do iogurte natural e o gergelim branco. Neste caso, você pode trocar o iogurte natural por algum leite vegetal e o gergelim por chia, se preferir. Confira a receita.

Bolo de caneca de banana: Por que não escolher um bolo de banana de caneca? Esta versão do bolo é de microondas fica pronta em 3 minutos, dependendo da potência do seu microondas, e Gabriela garante aquele bolo quente que também pode ser saboreado no café da manhã. Confira a receita.

PUBLICIDADE

Crepioca com queijo minas padrão: Esta crepioca com queijo minas padrão não tem segredo. Você só vai precisar de 3 ingredientes, além de uns 5 minutinhos, para ter um lanchinho leve e fácil. A receita da Cilla vale para te alimentar e dar energia a qualquer hora. Confira a receita.