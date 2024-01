Cada país costuma ter suas próprias variações de pratos picantes, desde o vibrante curry indiano aos tacos apimentados do México, passando pelos pratos tailandeses que equilibram o doce e o picante.

Mas por que as pessoas se aventuram nesse território ardente? A resposta pode estar na busca incessante por experiências sensoriais, já que as comidas picantes desencadeiam uma série de reações no corpo, como liberação de endorfina e proporcionando sensações únicas na boca.

Nessa lista, selecionamos cinco receitas apimentadas para você curtir o dia internacional da comida picante em grande estilo. Confira:

Curry tailândes

Curry tailândes Foto: Mestiço

O frango com curry tailândes é um prato super simples e que costuma agradar os amantes de pimenta. O sabor do curry, que tem um gostinho de cominho bem aparente, combina demais com molho de soja e frango cortado em cubos.

Confira a receita da chef Ina de Abreu, do Mestiço.

Chilli Martini

Chilli Martini Foto: Guilhotina Bar

O Chilli Martini combina doçura e picância na medida certa. O drinque é feito com apenas cinco ingredientes e é turbinado com um xarope de pimenta delicioso.

Confira a receita do Guilhotina Bar.

Frango picante

Frango picante Foto: BEC

A asinha de frango costuma servir como uma ótima opção de jantar e almoço despojado. Agora imagine acompanhar os pedacinhos de frango com pimenta dedo-de-moça, páprica defumada e um molho inglês delicioso. O resultado é imperdível e o preparo ainda mais surpreendente.

Confira essa receita do BEC Bar.

Calda de frutas vermelhas com pimenta

Calda de frutas vermelhas com pimenta Foto: Letícia Almeida

Essa receita de calda de frutas vermelhas com pimenta é uma ótima opção para quem quer complementar seu doce predileto com um sabor picante. Servido com sorvete de baunilha ou até mesmo com uma torta doce, essa calda de frutas vermelhas apimentada é sucesso garantido.

Confira a receita da chef Marcella Contipelli

Leche de tigre

Leche de Tigre Foto: Luis Vinhão

O Leche de Tigre é uma receita peruana muito famosa. Usado como base para diversos pratos típicos, como o Ceviche, o Leche de Tigre é um caldo apimentado feito com limão, cebola, coentro, pimenta, alho, e cubinhos de peixe fresco.

Confira a receita do Rinconcito Peruano.