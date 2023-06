Que é possível criar vários pratos e bebidas usando processos de fermentação você provavelmente já sabe. O que talvez muita gente não esteja sabendo é que essas criações podem (e devem) ir além dos pães, queijos e cervejas. O caminho da fermentação pode, por exemplo, nos levar a alternativas simples e deliciosas para bebidas típicas como é o caso do quentão.

O caminho da fermentação pode, por exemplo, nos levar a alternativas simples e deliciosas para bebidas típicas como é o caso do quentão Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Fernando Goldenstein e Leonardo Andrade, da Companhia dos Fermentados, são especialistas no assunto e até escreveram dois livros (‘Fermentação à Brasileira’ e ‘Açúcar, Álcool e Vinagre’) onde explicam tudo sobre fermentação. Então ninguém melhor para deixar sua festa junina - ou festa de São João, como quiser chamá-la - ainda mais animada com mais alternativas de bebidas deliciosas.

Para fazer essas receitas de festa junina, os profissionais ressaltam primeiramente: “Apesar de cravo e canela serem especiarias super conhecidas e usadas nessa época do ano, apresentamos um pouco mais dos botânicos brasileiros. Mas não se acanhem com nomes desconhecidos. Os ingredientes podem ser encontrados facilmente em empórios e até mesmo na internet.”

O que é quentão e como preparar a versão original

Feito com vinho ou cachaça quente, o drinque está sempre presente nas festas de São João e faz a alegria dos adultos de norte a sul do país Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Para aprender a fazer as bebidas que são alternativas ao quentão, é importante entender primeiro o que é o quentão e como prepará-lo. Feito com vinho ou cachaça quente, o drinque está sempre presente nas festas de São João e faz a alegria dos adultos de norte a sul do país. E como o quentão sempre faz parte das melhores seleções de receitas de São João, Goldenstein compartilhou conosco um modo de preparo da bebida que está presente no livro ‘Açúcar, Álcool e Vinagre’, receita idealizada por sua prima, Lucianna Carvalhaes Vieira. Confira a receita que rende 300 ml aqui.

Quentão sem cravo e canela









“Esta mistura é uma verdadeira garrafada que vai animar a festa e dar muito orgulho da biodiversidade brasileira”, diz Fernando Goldenstein Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Normalmente, o quentão comum leva cravo e canela, mas, para apresentar um novo olhar para a bebida, os peritos em fermentados substituíram esses ingredientes por puxuri, jambu e pimenta-de-macaco, por exemplo. Não se preocupe se não tiver todos os ingredientes que Goldenstein e Andrade indicam, já que a lista completa é apenas uma inspiração e o ideal é escolher 5 deles, de acordo com a sua preferência. A receita rende 1 litro.

Rabo-de-Sabiá: Versão quentinha do rabo de galo

Se você for fã de rabo de galo, chegou a hora de ganhar uma versão do quentão para chamar de sua Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Se você for fã de rabo de galo, chegou a hora de ganhar uma versão do quentão para chamar de sua. Esta receita - que rende 200 ml - leva o vermu de mel da Companhia dos Fermentados, além de pimenta-da-jamaica, laranja, cachaça branca, açúcar e água. O modo de preparo é muito simples e as notas do mel podem ser facilmente sentidas, o que costuma agradar os fãs de um drink mais doce.

Uirapuroo: a mistura de caju com vinho branco seco, laranja e gengibre

Se você já conhece e curte o bamboo cocktail, um drinque que leva Jerez, vermute dry e bitter de laranja, tem grandes chances de aprovar esta versão Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Se você já conhece e curte o bamboo cocktail, um drinque que leva Jerez, vermute dry e bitter de laranja, tem grandes chances de aprovar esta versão com vermute de caju, vinho branco, laranja e gengibre, que rende 200 ml. Os especialistas explicam por que os dashes de bitter não estão presentes nesta receita: “Tão aromático e equilibrado no paladar que os dashes não serão necessários”.

Vinho quente com vermute brasileiro

Para apresentar um novo olhar para a bebida, os peritos em fermentados substituíram esses ingredientes Foto: Tiago Queiroz | Estadão

“Esta mistura é uma verdadeira garrafada que vai animar a festa e dar muito orgulho da biodiversidade brasileira”, diz Fernando Goldenstein, dando uma introdução a esta bebida que leva o vermute clássico da Companhia dos Fermentados, cachaça branca, limão-taiti, gengibre e cravo e rende 400 ml.

