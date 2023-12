A quiche é uma das poucas receitas que vai bem em qualquer ocasião e em qualquer horário do dia. Essa tradicional “tortinha”, com origens francesa e alemã, é conhecida e apreciada em todo o mundo, e pode assumir uma gama enorme de recheios.

A base da quiche geralmente é feita com uma massa mais fina e quebradiça com textura delicada e amanteigada. O segredo está na manteiga gelada que, junto do ovo e da farinha de trigo, deixam a massa com uma característica única e inconfundível.

Uma quiche de espinafre e queijo, por exemplo, é perfeita para um brunch descontraído, enquanto uma quiche de cogumelos e alho-poró pode ser a estrela de um jantar especial, como a ceia de Natal ou Réveillon. As mini quiches também são ideais para servir como aperitivos nas festividades de fim de ano, proporcionando uma opção elegante e prática para os convidados.

Se quer começar o ano com o pé direito e comendo super bem, dê uma olhada nessas opções de quiche. Com certeza, alguma das receitas vai te conquistar e tornar o seu fim de ano ainda mais alegre.

Quiche de cogumelos

Quiche de cogumelos Foto: St. Chico

Faça uma saladinha bem caprichada e prepare essa receita de quiche de cogumelos da chef Helena Mil Homens, da padaria St. Chico. O visual é atraente e super sofisticado. O sabor, pra lá de especial.

Confira a receita

Quiche de espinafre

Quiche de espinafre Foto: Ligia Skowronski

O sabor levemente amargo do espinafre combina muito bem com o sabor neutro da massa. A chef Elisa Jardim, do Panna Cotta, elaborou essa receita com um passo a passo simples e ingredientes casuais.

Confira a receita

Quiche Lorraine

Quiche lorraine, do Rendes-vouz Foto: Gustavo Pitta

A quiche Lorraine é a receita mais clássica dessa tortinha querida. O preparo leva bacon, presunto, creme de leite e ovos. O bistrô francês Rendez-Vous conta que o segredo está na finalização com noz-moscada e pimenta-do-reino.

Confira a receita

Quiche de bacalhau

Deliciosa quiche de bacalhau Foto: Bendita Torta

Muito consumido no fim de ano e queridinho dos brasileiros, o bacalhau ganha uma nova roupagem quando acompanhado de uma massa fininha e amanteigada. Essa receita de quiche de bacalhau, da chef Erica Generoso, com certeza vai ser a sensação da sua ceia.

Confira a receita

Quiche de aspargos

Quiche de aspargos e alho-poró Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

Muito simples e com sabor indescritível, essa receita de quiche de aspargos é um clássico e não pode faltar na sua ceia de jeito nenhum. Para um toque delicado e encantador, não deixe de fazer o acabamento com as tiras finas das pontas dos aspargos.

Confira a receita