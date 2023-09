Rosh Hashaná: veja 3 receitas típicas para celebrar a data

O Rosh Hashaná comemora a chegada do ano novo judaico, entre o pôr do sol do dia 29 Elul (15 de setembro) até o segundo dia do mês Tishrei (17 de setembro). A data marca a chegada do ano 5784 para os judeus e consiste em um período de renovação espiritual. A festividade tem também como um de seus símbolos o toque do Shofar, um instrumento formado por chifre de carneiro.

Entre os costumes à mesa, o feriado judaico apresenta uma variedade de pratos típicos, que são consumidos nos jantares em família. Pensando nisso, separamos uma seleção de receitas fáceis para você preparar para as celebrações do ano novo, ou ainda conhecer um pouco mais sobre as tradições culinárias da comunidade judaica.

Challah

Challah, pão doce com uvas-passas, da Z Deli. Foto: Lucas Terribili

O challah é um pão judaico, tipicamente consumido no Shabat, e apresenta uma estrutura trançada, que favorece uma textura fofinha e a tradição de partir o pão com as mãos. Essa versão do Z Deli é doce e leva uvas passas.

Veja a receita

Bolo de mel, maçã e nozes

Veja como fazer essa receita. Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

Essa receita prática combina o mel, ingrediente clássico da celebração judaica, com algumas especiarias que vão dar um toque especial para o bolo. As tradições contam que o mel e a maçã atraem doçura para o ano novo, e essa receita com certeza vai trazer muito sabor para a sua mesa.

Veja a receita

Tortinhas de maçã

Receita de torta de maçã Foto: Felipe Rau|Estadão

As tortas de maçã são clássicas das celebrações do Rosh Hashaná, e nessa receita você pode aprender a fazer mini versões dessa sobremesa suculenta. O melhor de tudo: ficam prontas em poucos minutos!

Veja a receita