Sem ingresso para o The Town? Veja 5 drinks para curtir o festival de casa

O The Town terá início no próximo sábado (2 de setembro), mas conseguir comprar ingressos para curtir shows como os de Bruno Mars, Post Malone, Demi Lovato e Maroon 5, entre outros, pode ser uma tarefa cara e concorrida. Mas nem tudo está perdido para quem não descolou um ingresso para esta edição: os shows serão transmitidos ao vivo (Multishow, Bis e Globoplay), e a festa em casa com os amigos em volta da TV pode ser bem divertida.

Pensando em quem não conseguiu marcar presença ao vivo, ou simplesmente prefere curtir os shows remotamente, separamos 5 receitas de drinques fáceis e saborosos para trazer o clima do The Town para dentro de casa. Dá uma conferida na seleção:

Strawberry Bellini

Morangos frescos, suco de limão-siciliano eProsecco bem gelado. Eis um belo drinque.Veja a receita. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Como bem disse Bruno Mars na música “That’s What I Like”, nada melhor do que um “strawberry champagne on ice” para curtir o The Town de casa. Aprenda a fazer o coquetel citado pelo artista nesse grande sucesso, que combina espumante e morango em uma bebida doce e leve. Elaborado pelo bartender Kennedy Nascimento.

PUBLICIDADE

Confira a receita

Cachaça sour

'Cachaça Sour' do Bangalô Bar. Foto: Divulgação Bangalô Bar

Se você é daqueles que prefere uma coisa um pouco mais forte e marcante, que tal preparar essa versão do cachaça sour do Bangalô Bar? Pronto em menos de 10 minutos, esse drinque fácil e azedinho vai te ajudar a superar rapidamente as lembranças daquela música que lembra relacionamentos passados.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Clover Club

Clover club Foto: Eduardo Benini

Para quem está na vibe de tomar algo um pouco mais sofisticado, mas ainda assim muito prático, esse drinque assinado pelo bartender Rafael Câmara é bem cremoso e tem um toque clássico que vai conquistar o paladar de quem gosta do amargo.

Confira a receita

Veraneio

PUBLICIDADE

‘Veraneio’, drinque de vinho rosé Foto: Divulgação Mercearia do C

Com apenas 4 ingredientes, esse drinque de vinho rosé da Mercearia do Conde é leve e perfeito para fazer nos intervalos dos shows, mas já deixamos avisado: é bom preparar mais de um, porque esse é do tipo que faz sucesso com a galera.

Confira a receita

Cuba libre

Cuba Libre Foto: Matheus Costato

PUBLICIDADE

Como esquecer desse clássico da coquetelaria? Facílimo de fazer e com notas cítricas, essa receita de Cuba Libre pelo bartender Daniel Santos vai ser a adição perfeita para a curtição virtual dos shows do The Town.

Confira a receita