2023 foi um ano recheado de gostosuras. Tivemos receitas com frutas, vegetais, com carne, veganas, desde entradinhas e pratos principais até sobremesas e bebidas. Foram muitos conteúdos e, em clima de retrospectiva, separamos as dez melhores receitas salgadas para você se deliciar com o Paladar. Confira!

Massa de pastel de feira

É certo que na feira ele é irresistível ? embora muitos pasteleiros feirantes usem ingredientes pouco nobres como Ajinomoto e gordura hidrogenada. Mas em casa, pastel de qualidade se faz apenas com água, farinha e sal ? e um pouco de cachaça, para dar crocância à massa, asseguram especialistas. Tem gente que usa ovo, leite, óleo, mas a versão básica funciona bem. "Não tem por que complicar ? senão não é mais pastel", diz Maurício Lopes, professor de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi. Foto: Fernando Sciarra/Estadão

Um clássico paulistano, agora, o pastel de feira pode ser feito em casa! São apenas cinco ingredientes que rendem quinze porções. O recheio fica a seu critério, pode ser desde carne, frango, queijo, pizza, ao mais diferentões camarão com linguiça e lagosta ou até pastel de vento.

Confira a receita

Pão de queijo perfeito

Pão de queijo de meia cura de Araxá. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Fazer essa delícia mineira na sua cozinha nunca foi tão fácil. Esta receita mostra o passo a passo para o pão de queijo perfeito, inclusive dando dicas para variar com diferentes tipos de queijo, como provolone e parmesão.

Confira a receita

Batata frita crocante e sequinha

Batata frita Foto: Felipe Rau/Estadão

Perfeita para petiscar, a batata frita é sempre uma excelente pedida. Aprenda a deixá-la ainda mais gostosa, sequinha e crocante com dicas infalíveis, como a fritura em duas fases e a dica de ouro: não use toalhas de papel!

Confira a receita

Bife Wellington

Wellington perfeito: carne rosada envolvida por massa folhada crocante e dourada. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Um bife bem suculento envolto em massa folhada crocante e dourada nunca é uma má ideia. Um dos grandes desafios da cozinha é desmistificado nesta complexa receita que te ajuda na empreitada pelo bife wellington perfeito. Veja as dicas e surpreenda à mesa como um verdadeiro Masterchef!

Confira a receita

Massa de pizza profissional

Massa de pizza profissional. Foto: Codo Meletti/Estadão

Rendendo quinze discos individuais, esta massa de pizza profissional é deliciosa e fácil de fazer. Com apenas quatro ingredientes, fazer pizza leva um certo tempo, mas vale muito a pena! Para o recheio, abuse do molho de tomate e solte a criatividade, pode ser desde as mais tradicionais como a marguerita até as mais elaboradas, como a de cogumelos e de pesto de rúcula com tomate seco.

Confira a receita

Homus tradicional

A receita tradicional é praticamente a mesma em todos os países que disputam a autoria do homus. Muda a quantidade de tahine, alho e limão e a textura. Um bom homus é um creme uniforme e aveludado (apesar de algumas receitas pedirem grãos-de-bico moídos grossos para uma textura mais arenosa) com alho o bastante para não deixar suspeita sobre sua existência na receita e um toque de limão. O tahine deve ser bom (os importados são melhores) e os ingredientes, frescos.Confira o passo a passo da receita. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Uma receita típica árabe, esta pasta de grão de bico com tahine (pasta de gergelim) é perfeita para qualquer hora. São seis ingredientes usados em um preparo rápido e fácil que vai muito bem com pães e vegetais, por exemplo.

Confira a receita

Pão de cuscuz

Pão feito com flocão de milho usando microondas e frigideira Foto: Werther Santana | Estadão

O lanchinho da tarde nunca foi tão fácil. Este pão de cuscuz caseiro tem seis ingredientes na massa e pode ser feito no microondas, na sanduicheira ou em uma frigideira. Para o recheio, a sugestão é queijo, tomate e manjericão, mas você pode usar o que quiser.

Confira a receita

Kimchi tradicional

Kimchi Foto: Sérgio Castro|Estadão

Um prato típico da culinária coreana, o kimchi consiste em uma fermentação de legumes picante e feita com molho de peixe, sal e farinha de arroz. A receita ensina o passo a passo para fazer essa iguaria oriental que caiu na boca do povo, principalmente através dos doramas - novelas coreanas.

Confira a receita

Farofa crocante

Prato dochef Carlos Siffert de farofa crocante Foto: Gabriela Biló/Estadão

Um clássico da mesa do brasileiro, farofa é sempre uma delícia. Esta receita leva oito ingredientes que compõem a tradicional farofa de bacon. Com uma mistura da farinha de mandioca com a panko, ela rende oito porções e fica pronta em apenas quatro etapas de preparo.

Confira a receita

Tapioca caseira

Foto: Everton Oliveira|Estadão

Esta receita ensina a hidratar o polvilho doce para fazer tapioca feita em casa. É um modo mais barato e natural - pois não apresenta conservantes ou outros aditivos. Fazer o “beiju” em casa é uma excelente maneira de soltar a criatividade e fazer tapiocas coloridas, com recheios diferentões e até mais nutritivos.

Confira a receita