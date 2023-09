Torta de Liquidificador: 5 receitas simples e deliciosas

Tendo sua primeira patente sido registrada há mais de cem anos, o liquidificador segue “quebrando nosso galho” até os dias de hoje, facilitando o preparo de vários alimentos, bebidas e ingredientes. Esse aparelho elétrico pode brilhar muito no preparo de massas de tortas e bolos, por exemplo, possibilitando a execução de novos métodos e receitas.

Pensando na praticidade de receitas de liquidificador, a chef Ana Paula Sousa, docente da área de gastronomia do Senac, separou algumas versões deliciosas da torta de liquidificador, entre opções vegetarianas e com carne, para agradar a todos os paladares. Quem resiste a uma torta quentinha? Confira a seleção:

Torta de frango

Torta de frango de liquidificador. Foto: Luigi Di Fiore

A clássica torta de frango ganha uma nova cara, com o recheio cremoso que leva catupiry e algumas técnicas que vão garantir que o recheio fique suculento e saboroso. Esta receita simples é uma ótima opção para variar no lanche da tarde ou servir no almoço de família.

Veja a receita

Torta de carne louca

Uma torta simples e molhadinha de carne louca. Foto: Luigi Di Fiore

Quem disse que o lugar da carne louca é apenas no meio do pão? Nessa receita, essa iguaria vai por cima de uma massa de torta de liquidificador aerada e macia, que vai reter o molho da carne. Pronta em poucos minutos, pode ser uma boa maneira de usar aquela carne que sobrou.

Veja a receita

Torta de bacalhau confitado

Torta de bacalhau confitado. Foto: Luigi Di Fiore

Uma receita pensada especialmente para aqueles que são fãs da culinária portuguesa. Nessa versão, o bacalhau recebe um tratamento especial: cozido lentamente no azeite, para preservar sua textura e garantir um sabor leve no prato final.

Veja a receita

Torta de cogumelos com queijo

Torta de cogumelo com queijo. Foto: Luigi Di Fiore

Essa receita combina duas variedades de cogumelo com queijo gruyère para construir um recheio suculento e com complexidade de sabores. Perfeita para comer quentinha ao sair do forno ou até mesmo fria.

Veja a receita

Torta de legumes com queijo branco

Torta de liquidificador de legumes com queijo. Foto: Luigi Di Fiore

Com uma massa verde e saborosa, essa torta aposta na suculência dos vegetais e no sabor do queijo minas fresco para uma opção de torta vegetariana fácil de preparar e nutritiva.

Veja a receita