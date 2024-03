Pudim é uma sobremesa clássica, mas, ao contrário do que muitos pensam, essa receita queridinha do Brasil não precisa ser nenhum bicho de sete cabeças. Há receitas fáceis e rápidas que demandam pouquíssimos ingredientes (inclusive, a mais tradicional de todas). Confira, abaixo, três receitas de pudim com menos de cinco ingredientes.

Pudim de leite condensado clássico

Aprenda a fazer um pudim de leite condensado clássico Foto: Heloisa Bacellar | Na Cozinha da Helô

Uma tradição nacional, este pudim leva leite condensado, leite, essência de baunilha e uma calda de caramelo bem douradinha!

Confira a receita

Pudim de claras

Pudim de claras Foto: Ana Bacellar

Açúcar, clara de ovo e açúcar são os únicos ingredientes desse doce leve e delicioso, perfeito para qualquer ocasião.

Confira a receita

Pudim de cupuaçu

Pudim de cupuaçu Foto: Ana Bacellar

O frescor do cupuaçu entra em cena na forma de polpa, que é misturada a açúcar, amido de milho e ovos.

Confira a receita