O que fazer para um almoço ou jantar rápido e gostoso? A resposta é fácil: uma torta de liquidificador simples e prática. Nesta versão, a massa de liquidificador é ainda mais fácil de fazer e, o recheio, delicioso. Podendo variar entre sabores como de frango, de bacalhau ou de legumes com queijo, a torta vai muito bem acompanhada de uma salada, servida ao lado de uma bela sopa ou junto com uma carne assada. Veja a seguir opções muito saborosas de receitas de tortas salgadas de liquidificador:

Torta de Frango

Um clássico delicioso e fácil de fazer, a torta de frango é a escolha perfeita para uma refeição leve, seja almoço, jantar ou, por que não, um lanche da tarde. Com recheio cremoso que leva catupiry, esta receita simples de torta não vai deixar a desejar.

Torta de frango de liquidificador. Foto: Luigi Di Fiore

Torta de bacalhau

Torta de bacalhau confitado. Foto: Luigi Di Fiore

Com uma massa rápida e fácil de fazer, esta torta de bacalhau simples e saborosa é ideal para os amantes da culinária portuguesa. Seu recheio é feito com a técnica de confit para preservar a textura macia do peixe, que vem junto com azeitonas roxas. Uma delícia de cores e sabores.

Torta de legumes com queijo minas

Torta de liquidificador de legumes com queijo. Foto: Luigi Di Fiore

Com muita cor e sabor, esta receita saudável de torta de legumes com queijo minas é um lanchinho gostoso e simples de fazer, perfeito para uma refeição prática e leve.

