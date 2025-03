O requeijão é um item indispensável na mesa de café da manhã de muitos brasileiros, mas não é apenas nessa parte do dia que ele pode brilhar. Conferindo cremosidade e um sabor leve de queijo, as características variam bastante entre as opções do mercado. Aqui montamos um pequeno guia para você começar a experimentar esse ingrediente em outras receitas no cardápio de casa.

A ideia é não passar dificuldade incorporando esse ingrediente nos pratos, e abaixo mostramos opções de receitas práticas com requeijão que vão além dos molhos.

Crostatas de cogumelo e requeijão

Crostata com cogumelos e requeijão do restaurante Santo Grão Foto: Renata Kerkmeester | Santo Grão

Para começar, tem essa entradinha feita do zero para você impressionar os convidados em casa, ou comer tudo sozinho no sofá maratonando uma boa série, pode ficar tranquilo que aqui ninguém vai te julgar. A receita é feita com uma massa fininha de pizza, coberta por molho, cogumelos e requeijão. Antes de servir, vale dar aquela tostadinha final no forno.

Veja a receita

Coxinha cremosa

Veja como fazer coxinha com recheio cremoso da Helô Bacellar Foto: Ana Bacellar/Divulgação

Ninguém merece coxinha com recheio seco. Essa receita prática de coxinha cremosa é da chef Helô Bacellar, do Na Cozinha da Helô, que vai ensinar você a fazer um recheio bem úmido, cremoso e temperado, além de uma massa clássica de coxinha que será frita até ficar bem dourada, crocante por fora e macia por dentro.

Só não esqueça do molho de pimenta para acompanhar!

Veja a receita

Arroz de forno com requeijão

Arroz de forno cremoso Foto: RENATA CARLINI

Um arroz de forno prático e rápido é a solução perfeita para aproveitar as sobras da geladeira, sendo possível agregar vários tipos de ingredientes em um preparo que faz sentido, fica gostoso e rende uma bela refeição.

Nessa versão, receita de Carla Pernambuco publicada na nossa coluna “Prato do Dia”, o preparo é gratinado até formar aquela crostinha perfeita no forno, com vários tipos de vegetais e outros ingredientes bem picadinhos no meio. O requeijão entra para dar aquela cremosidade a mais na receita.

Veja a receita