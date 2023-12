O ano está acabando, e o Paladar publicou um vasto catálogo de receitas de sobremesas feitas por chefs e confeiteiros de todo o Brasil. Neste caderno de receitas, compilamos as dez receitas mais visualizadas pelo nosso público em 2023, para terminar o ano com o pé direito e degustando uma boa sobremesa.

Entre os doces que mais fizeram sucesso, a categoria das tortas e bolos se destacou, sendo seis entre as dez receitas mais vistas durante o ano. Os picolés caseiros também foram apreciados, com duas variações.

Confira abaixo a seleção das melhores receitas doces do Paladar em 2023:

Torta holandesa original

A torta holandesa nasceu em Campinas e seu segredo está na qualidade dos ingredientes, segundo a criadora Foto: Daniel Teixeira | Estadão

A receita doce mais visualizada foi a torta holandesa original. Fomos atrás de sua criadora, Sílvia Maria do Espírito Santo, de Campinas, para contar um pouco sobre a história da sobremesa e passar a receita original, que foi nomeada em homenagem à uma família da Holanda que a acolheu em um intercâmbio.

Veja a receita

Bolo de coco e abacaxi da chef Janaína Rueda

Bolo de coco com abacaxi gelado e embrulhado da festa da Janaína Rueda Foto: Mauro Holanda | Bar da Dona Onça

A chef Janaína Rueda ensina a fazer um delicioso bolo gelado de coco com abacaxi, que tem gosto de infância e vai te transportar diretamente para as festas infantis dos anos 1980. A segunda receita mais visualizada pelo nosso público também é uma opção de sobremesa leve para a ceia do Ano Novo.

Veja a receita

Torta de palha italiana

Torta de palha italiana, receita da chef confeiteira Fabiana Andrade. Foto: Oswaldo Neto | Fabiana Andrade

Essa versão de palha italiana da confeiteira Fabiana Andrade foi uma das queridinhas do nosso público neste ano. Confira no link abaixo como preparar essa sobremesa prática para celebrar o fim de ano.

Veja a receita

Bolo de reis

bolo de reis Foto: Paladar/Estadão

O Bolo de Reis celebra a chegada dos Três Reis Magos ao local de nascimento de Jesus, sendo uma das receitas mais tradicionais do Dia de Reis (6 de janeiro). Além das frutas cristalizadas, você sabe o que vai nesse doce? Veja todos os ingredientes e o passo a passo clicando no link abaixo.

Veja a receita

Brownie Gatêau

Brownie gâteau é uma versão mais cremosa do bolo, mas mais fácil e prática de fazer, e que pode ser congelada Foto: Taba Benedicto | Estadão

A confeiteira Simone Izumi ensinou a preparar um brownie de chocolate cremoso por dentro e que é perfeito para comer com sorvete ou até mesmo chantilly. O melhor de tudo: você pode congelar essa sobremesa por até 30 dias. Confira abaixo como preparar a quarta receita mais visualizada no Paladar em 2023.

Veja a receita

Picolé de morango com iogurte

Picolé de morango caseiro da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Feito com iogurte grego, o picolé caseiro de morango da chef Heloísa Bacellar é super prático de preparar e dá espaço para você usar a criatividade e incluir suas frutas favoritas.

Veja a receita

Quindim

O antes chamado de Brisas do Lis se modificou ao chegar no Brasil e passou a ser feito com coco e ser chamado de quindim Foto: Tiago Queiroz | Estadão

O quindim, da chef Aline Guedes fica leve e macio, e se destacou pela simplicidade: apenas quatro ingredientes são necessários para a receita. Veja o passo a passo no link abaixo.

Veja a receita

Picolé caseiro de banana

Picolé de banana da chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar

Mais uma receita de picolé da Helô Bacellar ganhou o coração do público do Paladar: o picolé de banana, que eleva a cremosidade e o sabor natural da fruta com outros três ingredientes.

Veja a receita

Leite condensado caseiro

Mais da metade do leite condensado é açúcar Foto: Estadão

Em março deste ano, Paladar testou as melhores marcas de leite condensado do mercado. Essa versão caseira, preparada pela confeiteira Juliana Motter, da Maria Brigadeiro, fica pronta em pouco tempo e leva três ingredientes.

Veja a receita

Bolo de milho de liquidificador

Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Uma receita de bolo prático e perfeito para comer ao lado de um cafézinho à tarde. Feito no liquidificador, esse bolo de milho fica pronto em menos de uma hora. Confira o preparo completo clicando no link abaixo.

Veja a receita