O Dia Mundial do Café, comemorado em 14 de abril, é uma boa desculpa para sair do óbvio e levar o café para além da bebida. Se você começa o dia com uma xícara de café, vai adorar terminar com uma sobremesa com ele. O grão tem o equilíbrio perfeito entre amargor e doçura com aromas marcantes e sabor intenso. Sua versatilidade é perfeita para criar sobremesas, de mousses a caldas e bolos, especialmente quando combinado com chocolate, um par que intensifica e harmoniza sabores.

Neste caderno, ele aparece em receitas clássicas: bolo ópera, tiramisù, affogato e mousse de espresso. Sobremesas que exploram o melhor do café, agora em forma de doce. Uma forma deliciosa de comemorar a data, com açúcar e um toque de cafeína.

Veja a seguir quatro receitas de sobremesas com café:

Tiramisù

A tradicional receita italiana é feita com queijo mascarpone,biscoito champanhe, café bem forte e cacau em pó.Veja a receita completa. Foto: Filipe Araújo/Estadão

Uma das sobremesas italianas mais queridas, o tiramisù é feito com camadas de biscoitos champagne embebidos em café, mascarpone cremoso e cacau. Ele combina o sabor marcante do café com a suavidade do mascarpone, resultando em um equilíbrio perfeito.

Mousse de espresso

Mousse de café espresso Foto: Taila Saito/Anhembi Morumbi

O café brasileiro se une ao chocolate amargo e à mousse francesa nesta sobremesa cremosa e intensa. A mistura do sabor marcante do café com o toque amargo do chocolate resulta em uma sobremesa deliciosa, com uma textura leve e um final encorpado.

Affogato

Affogato Foto: Affogato/ Adobe Stock

O Affogato é uma sobremesa que combina café quente e gelato (geralmente de baunilha ou creme). O café derrete o gelato, criando uma mistura cremosa e equilibrada entre o amargo do café e a doçura do sorvete.

Bolo ópera

Bolo ópera da Confeitaria DAMA Foto: Antonio Rodrigues/Divulgação

O Bolo Ópera é uma sobremesa clássica de origem francesa que combina camadas finas de massa de amêndoas, ganache de chocolate e creme de café. Seu sabor é suave, mas ao mesmo tempo rico, graças ao toque do café e do chocolate amargo, criando uma combinação perfeita de texturas e sabores.

