Café do futuro: entenda como é produzido o pó de café que não leva grãos

Você já pensou como será o café do futuro? Se você gosta da bebida, o blog sobre cafés do Paladar ‘Um café para dividir’, escrito pelo especialista Ensei Neto, contou um pouco sobre um café inovador e resultado de alta tecnologia, que promete ser produzido a partir de meios mais sustentáveis e com uma proposta inusitada: o pó de café seria, na verdade, feito sem os conhecidos grãos de café.

A Atomo Coffee, startup estadunidense está por trás da novidade, que leva o nome de “Atomo Ground Espresso”. O segredo da bebida está na utilização de produtos como chás e resíduos de frutas (como por exemplo as cascas) para produzir um pó que com sabor e quantidade de cafeína similares ao pó de café convencional.

Atomo Ground Espresso. Foto: Divulgação.

A vantagem sobre o café convencional estaria baseada em um menor impacto ambiental, uma vez que a monocultura de café seria responsável por pelo desmatamento de grandes áreas vegetais ao redor do mundo.

No entanto, Ensei Neto alerta que se deve ter atenção com as possíveis contradições do produto, uma vez que os impactos ambientais e sociais desse novo café ainda seriam desconhecidos. Para o especialista, condições dignas de trabalho e democratização do conhecimento sobre a produção de café entre os cafeicultores ainda seriam as melhores opções para o ramo.

PUBLICIDADE

Vale notar também que o café da Atomo Coffee seria cerca de 40% mais caro que o pó de café convencional dos mercados estadunidenses.

Qual o melhor café torrado e moído do mercado?

Veja quais são os melhores cafés do mercado. Foto: Daniel TEixeira/Estadão

Caso você seja do tipo de pessoa que não pode passar o dia sem pelo menos algumas xícaras de café, o Paladar levanta a questão: você sabe qual é a melhor opção de café torrado e moído disponível nos mercados?

Para te ajudar, chamamos alguns especialistas para uma degustação às cegas, na qual testamos onze das mais famosas marcas de café disponíveis nas prateleiras dos supermercados brasileiros. Você pode clicar aqui para conferir o resultado.