Carne de onça: prato típico do Paraná recebe reconhecimento internacional

Você já experimentou carne de onça? Apesar do nome, o prato não tem nada a ver com o animal que o batiza. A receita é feita com carne bovina crua e bem temperada, servida sobre uma fatia de pão. Acredita-se que o nome curioso seja uma referência à expressão “bafo de onça”, devido à quantidade de cebola presente na receita.

Semelhante ao steak tartare francês, a carne de onça é uma entrada leve e saborosa muito comum em botecos e bares paranaenses. Típica de Curitiba, a receita se tornou patrimônio cultural imaterial da cidade, e recentemente ganhou reconhecimento internacional. A enciclopédia gastronômica TasteAtlas divulgou lista que classifica a receita como o 10º melhor prato com carne crua do mundo.

Carne de onça Foto: Divulgação Prefeitura Municipal de Curitiba

“A carne de onça é um aperitivo tradicional de Curitiba, servido desde 1953. O prato é uma espécie de tartare temperado com alho, cebola, cebolinha, azeite, conhaque e páprica doce”, destacou a TasteAtlas.

A primeira colocação da lista ficou com o Yukhoe, prato coreano feito com alcatra crua e tiras de pêra, e o carpaccio italiano ficou com a segunda posição. O steak tartare, talvez o prato com carne crua mais conhecido do planeta, ficou apenas na quarta colocação

Confira a lista dos melhores pratos com carne crua do mundo: