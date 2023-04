Cartoon cake: o bolo de verdade que parece de mentira

Você já teve vontade de comer aqueles bolos super coloridos dos desenhos animados? O cartoon cake não é novidade, mas recentemente tomou conta das redes sociais. Com aparência chamativa e colorida, os bolinhos agradam desde os mais velhos até a criançada. A decoração do bolo trabalha com ilusão de ótica para simular um desenho animado em 2D, e o resultado é surpreendente.

Mas afinal, como funciona a produção de uma decoração tão curiosa? A confeiteira e influenciadora Vivi Cake nos contou um pouco sobre a origem e os segredinhos do preparo dos cartoons cakes.

Apesar de ser um fenômeno recente nas redes sociais, o cartoon cake já existe faz tempo “O primeiro cartoon cake que vi no Brasil foi do Douglas Marchione, há uns seis anos atrás. Logo em seguida produzi o meu primeiro para encomenda, lá por 2017, 2018″.

O tempo de preparo varia bastante. Bolos pequenos levam cerca de 3 ou 4 horas, enquanto bolos grandes podem levar até 3 ou 4 dias. Confira um dos cartoon cakes da Vivi no vídeo:

Um dos macetes para criar a ilusão de desenho animado no bolo é o uso de tiras pretas, normalmente de pasta americana, para criar um contorno e construir uma imagem cartunesca.

Em relação à dificuldade do preparo, Vivi garante: não é tão complicado assim.”Apesar de parecer um bolo difícil, o cartoon cake na verdade é de fácil reprodução. Basta entender o conceito da aparência de um desenho animado”.

Continua após a publicidade

Quanto aos ingredientes, Vivi revela que não existe regra definida.”O único ingrediente que não pode faltar é a criatividade. Tem gente que usa pasta americana, tem gente que usa creme de manteiga, tem gente que usa chantilly. O que importa mesmo é a criatividade e o amor”.