Polvo allarabiata da nova Casa Bráz Foto: Livia Wu

São 25 anos de história pra contar. Nada mais justo que a data festiva chegue em clima de festa. A Casa Bráz estreia no dia 25 de maio no Shopping Cidade Jardim, no mesmo espaço ocupado até então pela Bráz Trattoria. O arrebatador projeto da casa, com assinatura do arquiteto Victor Penha, permanece. Já o cardápio e o conceito da casa são novinhos em folha.

A nova vesão da casa é chamada carinhosamente pelos idealizadores de uma Bráz “fora de série”. E, de fato, é. “Com esse novo projeto, a Bráz dá um salto na busca por excelência e inovação. Daqui sairão descobertas de novos ingredientes, receitas, produtos e ideias para todas as outras Bráz espalhadas pelos bairros da cidade, assim como as do Rio de Janeiro e de Campinas”, revela o Diretor de Experiência Marcelo Tanus.

Uma das especialidades do Mozzarela Bar da nova Casa Bráz Foto: Livia Wu

Na prática, isso significa um cardápio com ingredientes e preparos exclusivos da casa. O Mozzarella Bar é uma das grandes novidades. As opções são muitas para os fãs de burrata, stracciatella, muçarela de búfala e ricota, todos com selo de qualidade da premiada Almeida Prado. Entre as opções, há combinados de burrata com caqui grelhado, com anchovas, com verduras amargas, com cogumelos... São pratos para compartilhar, acompanhados dos excelentes pães de fermentação natural da casa e uma tacinha de vinho bem gelado ou não...

A carta de vinhos que valoriza pequenos produtores e rótulos naturais, aliás, é outra boa surpresa da Casa Bráz. Com ótimas opções de vinhos brancos, tintos, além de laranjas e rosés. Ela foi desenvolvida pela sommelière Gabriela Monteleone, Executiva e Wine Director do Grupo D.O.M., do chef Alex Atala, e defensora ferrenha da democratização do consumo de vinho. Foi dela a batalha pelo serviço de vinhos On Tap (sistema de torneiras). “É uma seleção de vinhos familiar, mas com uma inovação no processo. A maioria dos rótulos é feita a partir de uma agricultura ética, com práticas biodinâmicas, orgânicas e com muita expressão”, conta Monteleone.

O menu da casa tem opções sempre certeiras, como as lulas salteadas com molho puttanesca ou os plins (delicadas massinhas artesanais recheadas com três tipos de carne) que chegam à mesa envelopados em guardanapos de tecido sobre o prato. Capricho repetido nas charmosas garrafinhas de água envasadas e gaseificadas na casa, nos decantadores de vinho e na roupa de mesa.

Continua após a publicidade

As pizzas também aparecem em versões exclusivas na casa, como a pizza com massa colorida e coberta com abóbora, a de porchetta e a de lula.

Avenida Magalhães de Castro, 12.000 (Shopping Cidade Jardim), 4º piso, Jardim Panorama – São Paulo. Telefone: 11 5555-2354