Tem umas delícias que todo paulistano-raiz reconhece como suas. Pastel de queijo na feira é uma delas. Mas que tal levar pra casa uma caixinha com versões congeladas desse clássico eterno, para preparar a qualquer momento?

Risole de camarão na versão congelada, pronta para fritar: um dos produtos do cardápio de festa da Casa Santa Luzia em homenagem ao aniversário de São Paulo Foto: Iara Venanzi

E o que dizer de um doce chamado Sonho de Pingado (R$ 6,70, 45g) que mescla duas paixões da cidade: o sonho de padaria e o café pingado? Sim, um sonho com recheio de café com leite é uma das quatro apostas da Casa Santa Luzia para incrementar seu já famoso cardápio de delícias especialmente feitas para os festejos do aniversário de São Paulo.

Na lista de novidades para esse dia de festa na cidade, o supermercado queridinho dos Jardins, que abriu as portas em 1926, entram ainda o Sagu de Vinho congelado (R$ 31,20, 400g), com a opção do creme inglês para acompanhar (R$ 34,80, 210g) e o Risole de Camarão congelado, pronto pra fritar (R$ 32, 190g, 04 unidades), salgado de origem portuguesa que é um dos favoritos nas festinhas de aniversário.

Dá pra comprar no supermercado, no aplicativo da loja e também pedir pelo Rappi.

Casa Santa Luzia - Alameda Lorena, 1471, tel. 11 3897 5000. Segunda a sábado das 7h30 às 20h30. Feriado 25 de janeiro: 07h30 às 19h