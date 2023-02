Caviar com Doritos? Entenda novo fenômeno do TikTok

Será que caviar combina com Doritos? Os TikTokers dizem que sim! O caviar é uma comida cara, que se tornou sinônimo de riqueza e ostentação. A iguaria geralmente é servida com bolachas salgadas ou torradas. Em trend do TikTok, o caviar ganhou acompanhamentos no mínimo curiosos, que despertaram a curiosidade dos usuários e a ira dos chefs de cozinha.

Tudo começou com a influencer americana Danielle Matzon, que postou um vídeo comendo caviar com pão integral e muita manteiga. O vídeo viralizou, atingindo mais de oito milhões de visualizações e 500 mil curtidas.

O sucesso da publicação gerou uma série de vídeos que produziram combinações curiosas - e muitas vezes bizarras. TikTokers americanos viralizaram ao postar vídeos consumindo a iguaria com batatas fritas e Doritos.

Trend do TikTok mistura caviar com Doritos Foto: Rey Lopez for The Washington Post

Danielle, porém, não iniciou a trend por acaso: sua família é dona de uma marca de caviar. A influencer usou seu alcance no TikTok para popularizar a comida, e conseguiu criar uma trend que beneficia diretamente os negócios da sua família. A TikToker se tornou uma espécie de embaixadora do caviar na internet, mas suas invenções culinárias não agradaram a todos.

Chefs de cozinha demonstraram indignação com as invencionices dos TikTokers, principalmente quando os influencers misturam caviar com salgadinhos. Cozinheiros americanos deram suas opiniões em entrevistas ao The Washington Post, apontando que os salgadinhos estragam o sabor das ovas, desperdiçando o alimento.

Apesar da maioria dos profissionais reprovarem as combinações, os vídeos trouxeram visibilidade ao caviar, aproximando o público do luxuoso alimento. Fenômenos culinários em redes sociais geralmente sofrem críticas de profissionais da área, mas têm grande importância na disseminação de novidades gastronômicas, mesmo que seja através de bizarrices como caviar com Doritos.

Trouxemos algumas receitas de caviar para você se deliciar, mas pode ficar tranquilo: nenhuma delas leva Doritos. Confira:

+ Panquecas com caviar do chef Erick Jacquin

+ Limão-caviar começa a aparecer nos restaurantes de São Paulo

+ Curau, pele de banana e caviar