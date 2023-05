Será que o chá vai se tornar a bebida mais consumida no Brasil daqui alguns anos? Teria hábito do chá das cinco potencial para virar uma realidade em nosso país? Claro que não podemos prever o futuro, e talvez essas possibilidades nunca se concretizem, mas uma coisa é fato: o consumo de chá no Brasil cresceu 25% entre 2013 e 2020, um aumento quase duas vezes maior que a média mundial (13%), segundo a Euromonitor International

E aproveitando que o chá tem seu próprio dia - 21 de maio - e o brasileiro vem aprendendo a apreciar cada vez mais da bebida, conversamos com a professora de bebidas e harmonização da Universidade Anhembi Morumbi, Graziela Von Kossel, e com a nutricionista especializada em fitoterapia, Thaís Barca, para te contarmos algumas curiosidades sobre o tema.

O que é chá?

Na conversa com Paladar, as especialistas já começaram lançando uma afirmação para deixar todo mundo de queixo caído: todos os chás, exceto o mate, vêm de uma só planta, a Camélia Sinensis. Segundo Thaís, o que difere o gosto são as partes de que cada um provém. Por exemplo, o chá branco nasce dos brotos e das folhas mais jovens, já o chá verde é elaborado com as folhas da planta um pouco mais velha, enquanto o chá preto, por sua vez, vem dos brotos e folhas velhas que têm que murchar.

Graziela Von Kossel acrescenta que o sabor se modifica também dependendo da região em que cada planta é cultivada e de acordo com o terroir.

E agora você pode se perguntar, “ué, mas e o chá de camomila, de canela e de boldo?”. Segundo especialistas do mundo do chá, são apenas seis famílias (branco, amarelo, verde, vermelho (Pu Erh), oolong e preto) vindos todos da Camélia Sinensis, já os outros têm de ser chamados de infusão apenas, que seriam todos os outros elementos da natureza infusionados com água quente.

Por que o chá verde é verde?

Segundo Kossel, o chá verde é desta cor, pois na hora de fazê-lo, a oxidação da folha é interrompida

Segundo Kossel, o chá verde é desta cor, pois na hora de fazê-lo, a oxidação da folha é interrompida, fazendo com que não escureça e mantenha a característica da folha verdinha.

Melhor que café?

Para quem está querendo parar de tomar café, o chá pode ser uma ótima alternativa, de acordo com a professora da Anhembi Morumbi. “O chá é similar à cafeína, principalmente quando a função é o foco. A substância do café dá aquele pique para treinos físicos, e a do chá é indicado para estudos, tanto que os monges usam para meditar e focar naqueles períodos que precisam ficar em silêncio”, conta.

A nutricionista, por sua vez, dá detalhes do teor de cafeína que contém em cada um deles, em comparação com o café: “Dependendo da forma como o chá verde é feito, contém até 61 miligramas em uma xícara de 200 ml; o chá preto vai até 81 miligramas e o branco atinge 40 miligramas. Uma xícara de café, por sua vez, chega a 200 miligramas”.

A segunda bebida mais consumida do mundo

Em 2016, uma pesquisa da Euromonitor International apontou que o chá foi a segunda bebida mais consumida do mundo - 331 bilhões de litros de chá quente e 41 bilhões de litros de chá gelado - só ficando atrás da água.

Patrimônio da China

Em 2016, uma pesquisa apontou que o chá foi a segunda bebida mais consumida do mundo

A bebida, que está sendo consumida há 5 mil anos no mundo, é patrimônio da China, como aponta Graziela Von Kossel, já que sua plantação e produção são feitas no país, e o ritual de tomar chá também começou lá, em meados de 250 a.C.

Dá para cozinhar com chá

Apesar de o chá ser encontrado em forma de líquido para beber, ele também pode ser usado para cozinhar. A profissional da Anhembi Morumbi fala que é possível preparar carnes, como o vitelo cozido com chá preto e vegetais, e levar um sabor bem interessante para o prato.

Coquetéis com chá

A mesma também aponta que é possível usar o chá na mixologia, sendo ele um dos ingredientes de coquetéis com martini e gin tônica, por exemplo.

Chá tem efeito abortivo?

Grávidas precisam tomar cuidado com chás, pois, segundo Thaís Barca, alguns podem interferir na gravidez e até serem abortivos. Então, a menos que o médico indique, o melhor é que as mamães se mantenham longe de chás.

É melhor que remédio?

O chá apresenta inúmeros benefícios

Quem nunca recebeu uma recomendação de chá quando está se sentindo mal, não é mesmo? Esta pessoa não estava tão errada, pois Barca explica que há realmente inúmeros benefícios: “Eles são antioxidantes, anti-inflamatórios, reduzem doenças cardiovasculares, alteram a absorção do colesterol LDL, melhoram o HDL, ajudam na manutenção e perda de peso”.

Há contraindicações

Mas como tudo nessa vida, obter benefícios com o consumo de chás é uma questão de informações corretas e equilíbrio, afinal, os chás também têm suas contraindicações. “Não é apropriado para pacientes com doenças renais, hepáticas ou cardiovasculares. Pelo teor de cafeína, não é recomendado para pacientes que possuem gastrites ou úlceras, porque pode ser irritante de mucosa gástrica e piorar o caso, e até pressão alta também já que a cafeína que aumenta a pressão arterial”, explana.

E aí, gostou de todas essas dicas e curiosidades do chá? Aqui vai também uma receita para você fazer sua própria misturinha em casa e também separamos um manual para quem ainda não conhece muito desse mundo, mas deseja aprender.