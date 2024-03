Chá japonês é tema de programação gratuita na Japan House

Na terça-feira, 19 e março, a Japan House oferece uma visita mediada e gratuita pela mostra Nihoncha, em cartaz no espaço cultural. Em pauta, a tradição da Cerimônia do Chá (ou chadō, em japonês), detalhes sobre o processo de produção da bebida e dados curiosos sobre a presença da bebida no cotidiano dos japoneses. As visitas serão realizadas em dois horários: 11h30 e 15h.

A exposição em cartaz, que tem o chá verde como tema central, conta ainda com uma casa de chá criada por impressora 3D com peças de madeira de descarte, projetada pelos arquitetos Kei Atsumi e Nicholas Préaud, montada no segundo andar da JHSP especialmente para a mostra.

Já no dia 23 de março, às 11h, será realizado o evento “Conhecendo mais sobre a exposição Nihoncha e as atrações locais das províncias Japonesas”. A palestra presencial apresentará a exposição com mais detalhes ampliando aspectos da cultura do chá no Japão, desde seu consumo cotidiano até suas relações com a tradição japonesa. O bate papo presencial e gratuito conta com a participação da equipe da JNTO (Organização Nacional do Turismo Japonês).

O último evento da programação especial para o mês de março será no dia 25, às 19h30. Uma palestra virtual com o tema “Os benefícios do chá verde japonês na saúde”. O evento é uma parceria da Japan House com a Faculdade Santa Marcelina e o público poderá participar de forma on-line pelo canal do Youtube da JHSP.

Japan House São Paulo - Avenida Paulista, 52,tel. 11 3149 5187. De terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/