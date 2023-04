Chef Bel Coelho estreia na TV Cultura com programa sobre a gastronomia do Brasil

Bel Coelho estreia seu novo programa da TV Cultura no próximo domingo (16). A chef irá aparecer na telinha viajando por todo o país para conhecer um pouco mais de nossa história, cultura e povo através dos sabores da cozinha nacional

O programa ‘Receita de Viagem com Bel Coelho’ terá 20 episódios e irá ao ar todos os domingos, às 11h. A série trará o encontro da profissional da gastronomia com indígenas, descendentes de colonizadores europeus e de escravos africanos, além de suas histórias e experiências com os ingredientes e receitas dos locais pelos quais Bel irá passar.

No primeiro capítulo, Coelho foca na gastronomia do Norte - mais especificamente, a Ilha de Marajó - e lida com a comida mais comum do local: o turu, que é um molusco que se alimenta de madeira úmida e podre, e também serve como alimento para os búfalos, animal muito popular na região.