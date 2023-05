Recentemente, fizemos um teste às cegas com tomate pelado e pedimos para jurados especialistas no assunto avaliarem qual era o melhor. E, apesar de muitos ali preferirem usar o tomate fresco, a maioria entende a praticidade do produto e apoia seu uso.

Sendo assim, consultamos a chef do Ràscal, Nadia Pizzo, para entender para que serve cada tipo de espessura do tomate pelado. Primeiro, para saber identificar cada um, você precisa conhecer a marca e saber qual tipo se adequa melhor à sua receita, o que você aprenderá a seguir.

De acordo com Pizzo, os tomates pelados se dividem entre aqueles um pouco mais líquidos e os mais espessos. As marcas de conteúdo menos encorpado e mais aquoso, são ideais para preparar um macarrão, por exemplo, prato em que o molho precisa mesmo ser mais líquido.

Caso, você for preparar uma pizza, já é mais interessante fazer a utilização de um tomate pelado com o líquido mais grosso. Um produto mais líquido pode estragar sua pizza, deixando-a muito molhada, explicou a especialista. Além de perfeito para a redonda italiana, este tipo de tomate pelado vai muito bem em preparos de ragu e algumas carnes.

Agora que você já sabe das dicas, basta começar a conhecer as marcas de tomate pelado e descobrir suas preferidas. Se quiser ajuda, confira nosso teste.