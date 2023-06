Chef ensina a preparar ramen em aula prática

Que fique claro de uma vez por todas: macarrão instantâneo com tempero de saquinho não é e nunca foi ramen! O prato japonês tem, sim, noodles, de preferência artesanais e submergidos em caldo apurado por longas horas, guarnecido com carne, vegetais e, se possível, ovo perfeito.

“Comecei a fazer ramen no Japão num estilo muito tradicional, como o original chinês. Ele é o mais consumido no norte do arquipélago e continuo a fazer no restaurante”, conta Luis Yscava. Desde 2017 à frente de seu Hidden by 2nd Floor, no bairro de Moema, o lámen-boy busca aprimorar receitas clássicas e disseminar sua cultura.

Vai daí que, a ideia de um curso sobre o assunto, surgiu naturalmente: “Como o ramen está cada vez mais difundido em São Paulo e no Brasil, vi que ainda tem muita confusão sobre como fazer e quais estilos existem, mesmo entre a gente, os nikkeis. Pensei nas aulas para trazer um pouco da história”.

As classes práticas têm duração de 4 horas. A próxima é neste sábado, dia 17 de junho, e tem como tema o tonkotsu miso ramen. Nela, o chef ensina a preparar caldo a partir de ossos suínos; molho tare à base de missô; men, a massa usada; óleo aromatizado e diversos toppings, caso do ovo marinado e do chashu (a carne de porco cozida).

O curso inicia-se às 10 da manhã e acaba com a degustação. O valor é de R$ 650 (em até 2 vezes) ou R$ 585 (via pix). Outras aulas serão sediadas no próximo dia 24 e, na sequência, nos dias 22 e 29 de julho.

Hidden By 2nd Floor

Alameda dos Nhambiquaras, 921, Moema. Inscrições: (11) 93231-5901. Valor: a partir de R$ 585