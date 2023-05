Imagina ter uma aula gratuita com a chef Morena Leite para aprender todas suas técnicas e seus segredos na cozinha? Para muitos, isso pode parecer um sonho, mas ele pode se tornar realidade, pois a Anhembi Morumbi chamou a chef para realizar esta proposta.

A aula gratuita, que irá acontecer no próximo dia 30, será aberta ao público mediante inscrição prévia e terá como tema a valorização dos insumos tropicais brasileiros. A chef e criadora do Instituto Capim Santo irá ensinar técnicas francesas que valorizam os alimentos além de dividir seu conhecimento na cozinha com os alunos.

Serviço

Campus Mooca: Rua Doutor Almeida Lima, 1134. A partir das 12h45. Inscrições em https://www.sympla.com.br/evento/chef-morena-leite-cozinha-tropical-brasileira/1964383