Chef nigeriana passa 100 horas cozinhando em busca de recorde mundial

Será que vale a pena passar quatro dias na beira do fogão para bater um recorde? A chef nigeriana Hilda Baci passou 100 horas cozinhando em busca do recorde de sessão culinária mais longa da história. A aventura começou na quinta-feira (11/5), e só terminou na segunda-feira da semana seguinte (15/5). O evento aconteceu no centro cultural de Lagos, capital da Nigéria, e contou com uma plateia de centenas de curiosos.

Hilda preparou pratos típicos da Nigéria, buscando trazer visibilidade à culinária do país. Receitas típicas como o Arroz Jollof e a Akara marcaram presença na maratona, que também contou com diversos pratos internacionais. No total, a chef elaborou 55 receitas, e cozinhou mais de 100 refeições completas.

A chef tinha um intervalo de 5 minutos por hora, e a cada 12 horas parava para fazer exames médicos e tomar banho. Em entrevista à CNN internacional, Hilda afirmou que o primeiro dia foi o mais difícil, e por várias vezes pensou em desistir da maratona.

O arroz Jollof foi uma das receitas que a chef Hilda Baci preparou em sua maratona Foto: Aline Chermoula

Muito popular na Nigéria, Hilda ganhou o reconhecimento de diversas celebridades do país. Até Muhammadu Buhari, atual presidente da Nigéria, parabenizou a chef em suas redes sociais.

“Um grande dia para a Nigéria. Estamos todos orgulhosos pelo que Hilda conquistou - e felizes por ter colocado a Nigéria nos holofotes mundiais”, disse o presidente.

A maratona foi um sucesso, mas o Guiness Book ainda precisa analisar se todos os critérios foram atendidos para confirmar o recorde. O atual recorde oficial pertence à indiana Lata Tonton, que cozinhou por 87 horas e 45 minutos

A chef nigeriana Hilda Baci passou 100 horas cozinhando em busca do recorde de sessão culinária mais longa da história Foto: Divulgação @hildabaci