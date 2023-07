A chef do Aizomê e responsável pela cozinha do Consulado do Japão em São Paulo, Telma Shiraishi, vai compartilhar os segredos de sua cozinha, suas técnicas e experiências veganas e vegetarianas durante dois dias no 21° Festival Arte Serrinha.

Nos próximos dias 21 e 22 de julho, acontecerá a aula de SHOJIN RYORI com a primeira profissional brasileira em todo o mundo a receber o título de ‘Embaixadora para Difusão da Cultura e Culinária Japonesa’. As horas serão repletas de ensinamentos sobre a culinária vegetariana japonesa baseada na filosofia budista.

No primeiro dia, das 14h às 18h, a chef contará muito sobre a filosofia e base da culinária dos monges budistas e ainda fará uma degustação de chá verde, petiscos e doces japoneses. Já no próximo sábado (22), a profissional irá revelar suas receitas, modos de preparo e dicas usando ingredientes japoneses e brasileiros, além de mostrar todos os detalhes de como monta seus pratos. E, claro, que além das aulas, você poderá provar todas as delícias preparadas pelas mãos de Telma Shiraishi.

A jornada pela cozinha custa R$ 400 (R$ 200 a meia) e, se você se interessou, confira mais detalhes no site.

Serviço

https://www.sympla.com.br/evento/telma-shiraishi-oficina-de-gastronomia-21-festival-arte-serrinha/2048477