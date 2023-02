O chef Eudes Assis, do restaurante Taioba, localizado em Boiçucanga, no litoral norte de São Paulo, está mobilizado em ajudar as vítimas das intensas chuvas que atingiram o litoral no último final de semana.

Em sua conta no Instagram, Eudes publicou esta manhã um vídeo onde conta como está a situação na região. No domingo, o chef anunciou que fecharia seu restaurante para preparar marmitas e abastecer a população que foi atingida pela catástrofe e que segue sem alimentação.

Em novo boletim, o chef informou que está na sede do Projeto Buscapé - ONG que beneficia crianças e adolescentes de Boiçucanga e que já recebeu chefs como Janaína Rueda e Bel Coelho em eventos beneficentes - cozinhando e organizando doações de alimentos, embalagens, leite, fralda e chupetas.

Além disso, o cozinheiro também organizou também uma Vaquinha Virtual para arrecadar dinheiro para as vítimas. A meta de arrecadação é de R$ 500 mil. Até agora, foram arrecadados R$ 372.725,44.

Chefs como Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, Roberta Sudbrack, do restaurante sudopassaroverde, no Rio de Janeiro, e Benny Novak, do Ici Bistrô, foram alguns dos chefs que se solidarizaram com a situação.”A gente organiza de distribuir para as pessoas por aqui. Obrigada mais uma vez. Vai dar certo”, disse Eudes na publicação.

Para quem quiser ajudar, o endereço da vaquinha virtual é: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-litoral-norte