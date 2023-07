Chefs brasileiros ocupam Buenos Aires na noite de 6 julho

Em maio, Germán Sitz teve uma ideia: um evento gastronômico em que não visse as mesmas caras de sempre e no qual os comensais de fato se surpreendessem. “Criamos La Calesita para compartilhar com os amigos que vêm cozinhar e com outros restaurantes locais a gastronomia de uma cidade, porque o que se promove é a gastronomia em si e a união entre cozinheiros”.

Chef e proprietário de alguns dos restaurantes mais disputados da capital portenha (caso do Niño Gordo, do La Carnicería e do Chori), Germán começou chamando colegas colombianos para cozinharem em clima festivo.

A proposta era um food-crawl, isso é, fazer com que comensais fossem de casa a casa provando receitas especiais para a noite. Entre uma coisa e outra, tomassem coquetéis, vinhos (a vinícola Luigi Bosca se propôs a sugerir as harmonizações) ou cervejas e assistissem a um showzinho aqui, outro ali.

A coisa deu tão certo que, em dois meses, acontece a segunda edição do Calesita. Desta vez, com chefs brasileiros. “Convidamos brasileiros porque temos um público muito comum, são muitos argentinos que vão ao Brasil e muitos brasileiros que vêm à Argentina e é uma forma de reforçarmos os laços como chefs, restaurantes e amigos”, aposta o pai da ideia.

Nesse sentido, na próxima quinta-feira, dia 06 de julho, quatro restaurantes entre os bairros de Palermo e Villa Crespo reunirão 24 cozinheiros das 19 horas à meia-noite e meia. No próprio Niño Gordo, Germán e o sócio Pedro Peña receberão Tássia Magalhaes (Nelita), Felipe Schaedler (Banzeiro), Juan Gaffuri (Elena) e Matías Veleda (Olivier).

Facundo Kelemen, em seu Mengano, dividirá as panelas com Alejandro Féraud (Alo’s), Tomás Trechanski (Trescha) e os baianos Fabrício Lemos e Lisina Arouca (Origem). Em seu novo restaurante, o Franca, Julio Martín Báez terá a companhia de Thiago Bañares (Tan Tan e Kotori), Clara Corso, Lucas Canga e Felix Babbini (Mad Pasta), Sebastián Weigandt (Azafrán), Chula Gálvez (Las Flores) e Wilson Rodriguez (Cancha Pizza).

Já o Gran Dabbang, de Mariano Ramón, contará apenas com convidadas mulheres: Janaína Torres Rueda (A Casa do Porco e Bar da Dona Onça), Narda Lepes (Narda Comedor e Kona), Jazmín Marturet (Santa Inés) e Gisela Medina (Cocineros del Iberá).

Os pratos criados para a ocasião ainda são segredo e custarão de AR$ 3500 a R$ 5000 (de R$ 65 a R$ 94, aproximadamente). A entrada nos restaurantes, claro, é gratuita e vale avisar que não haverá reservas. Para aplacar as filas que inevitavelmente se formarão, haverá belisquetes e taças de vinho para serem degustados na calçada.

A distância entre um restaurante e outro é de cerca de 10 minutos a pé, mas ônibus com décor vintage e música alta gratuitos estarão à disposição. Ao final, quem quiser prorrogar o rolê poderá tomar saideira (provavelmente no plural) no La Uat Bar, que terá como bartender de honra Alex Mesquita, mixologista carioca formado na Universidade do Cocktail de Buenos Aires.

La Calesita

Gran Dabbang - Av. Raúl Scalabrini Ortíz, 1543, Palermo. Das 19 às 00h30.

Franca - Calle Darwin, 1111, Villa Crespo. Das 19 às 00h30.

La Uat - Calle Thames, 1627, Palermo. Das 19 às 4h.

Mengano - Calle José A. Cabrera, 5172, Palermo. Das 19 às 00h30.

Niño Gordo - Calle Thames, 1810, Palermo. Das 19 às 00h30.