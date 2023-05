E o segundo dia da 10a edição do Paladar Cozinhas do Brasil, que aconteceu no espaço Priceless, em São Paulo, foi uma verdadeira alquimia de sabores. E quem deu o tom foram as mulheres, que comandaram os workshops do dia.

Quem abriu a programação foi a barista Isabela Raposeiras, do Coffee Lab, que deu a primeira aula do dia falando sobre Cafés Especiais. Além de entender sobre a relação entre a moagem e o sabor, os expectadores aprenderam sobre os aromas e como identificar corpo, doçura e acidez, degustando cafés de algumas regiões do Brasil.

A confeiteira Lu Bnometti comandou a oficina de biscoitos Foto: Tiago Queiroz





Às 15h, a confeiteira Lu Bonometti, da Casa Bonometti, ensinou os pequenos comensais a preparar cookies em um workshop pra lá de animado. A seguir, a chef Carla Pernambuco se uniu à sua filha, a pesquisadora Floriana Breyer para falar sobre “Experiências Sinestésicas com Cacau Selvagem” e mostraram que nem só de chocolate vive o cacau.

Experiências Sinestésicas com Cacau: aula de Carla Pernambuco e Floriana Breyer Foto: Tiago Queiroz

Em uma aula que misturou alquimia e sabores intensos, elas prepararam um drinque com a bebida, ensinaram a fazer um “Pato no Licuor de Cacau inspirado nos moles mexicanos e no pato com tucupi. Aqui, o molho típico mexicano foi feito com licor de cacau, tucupi preto, pimentas amazônicas e chocolate 80% de cacau. Para a sobremesa, foi servido o “Terra Brasilis”, feito com crumble de cacau, suspiro de açaí, creme de cupuaçu, banana caramelizada, calda de cacau e chocolate branco. Para encerrar, um “Licuor de Cacau” com especiarias e leite de coco em pó.





A chef Heloísa Bacellar comandou uma aula show & degustação de Farofas pelo Brasil Foto: Tiago Queiroz

Finalizando o evento Heloísa Bacellar comandou uma aula-show sobre um dos pratos mais queridos dos brasileiros: a farofa. E mostrou toda a sua versatilidade em cinco receitas: Farofa de farinha de milho, couve e paio, Farofa de Castanhas, Farofa com Feijão Manteiguinha e Coentro e uma versão com ovo cozido, azeitona e cebola. Além de ensinar todos os truques para ter uma preparação excelente, ela declarou: “A farofa é o mais democrático dos pratos brasileiros, porque cabe o que tiver na geladeira e combina com tudo”.