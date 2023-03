Um dos pratos servidos no restaurante Manga em Salvador Foto: Leonardo Freire

Dois jantares especiais, produzidos a seis mãos por três chefs estrelados, marcam o aniversário de quatro anos do Charco, de Tuca Mezzomo (35ª posição no ranking do The Latin America 50 Best Restaurants no ano passado). O chef convidou Katrin e Dante Bassi, do restaurante baiano Manga (que recebeu a menção Discovery do The World´s 50 Best Restaurants em 2022) para, juntos, comandarem o preparo de um menu-degustação. O primeiro será no dia 21 de março, em São Paulo, no Charco em São Paulo. O segundo no dia 28 de março no Manga, em Salvador, quando Tuca, Katrin e Dante repetem a festa na Bahia.

O trio de chefs que comanda o jantar especial em homenagem ao aniversário do Charco, a partir da esq.: Dante e Katrin Bassi e Tuca Mezzomo Foto: Leonardo Freire

No jantar do dia 21, o trio de chefs vai apresentar um menu de 10 etapas (R$ 400) que dará uma amostra do trabalho que os colocou na lista das novas estrelas em ascenção na cena gastronômica brasileira e mundial. A passarinhada de Tuca, um clássico da Serra Gaúcha, e o palmito cru com tartar de lagosta e consomê de cogumelo com tucupi de Dante entram na seleção de pratos do menu degustação. Da confeitaria de Katrin entram especialidades como a colmeia de uruçu: parfait de água de flor de laranjeira, mousse de samburá, gel de mel e telha de açúcar mascavo.

Data: 21 de março, às 19h30 Valor: R$ 400 / Harmonização: R$ 200 Reservas: WhatsApp (11) 9431 4065, com sinal de 50% Endereço: Rua Peixoto Gomide, 1492, Jardim Paulista





