No dia 16 de março, quinta-feira, um jantar solidário em apoio às vítimas das chuvas do litoral norte acontecerá no restaurante Dalva e Dito, um dos restaurantes de Alex Atala. A ação é uma iniciativa do chef Edinho Engel, do restaurante Manacá, e o cardápio será assinado por um time estrelado de chefs.

Toda a renda arrecadada será destinada à reconstrução das comunidades e auxílio às vítimas das chuvas no litoral norte. “Solidariedade é a única forma de nos mantermos humanos no meio dessa tragédia”, diz Edinho.

Dez chefs renomados já estão confirmados, e assinarão o cardápio do evento. Além de Edinho e Alex, o jantar contará com pratos de Helena Rizzo (Maní e Manioca), Erick Jacquin (President, Lvtetia e Ça Va), Rodrigo Oliveira (Mocotó e Balaio), Oscar Bosch (Tanit e Nit), Renata Vanzetto (Ema), Ivan Ralston (ex-Tuju e Tujuina) e Eudes Assis (Taioba). Ontem, o chef Emmanuel Bassoleil (Skye) foi adicionado ao time de chefs.

Os pratos são variados, com novas criações e receitas consagradas. O chef Edinho Engel apresentará um camarão empanado em tapioca com molho lambão.

Camarão empanado em tapioca com molho lambão do chef Edinho Engel Foto: Divugação

Ivan Ralston, ex-Tuju e Tujuína, vai preparar uma garoupa na brasa ao pil pil com ervilha torta.

Garoupa na brasa ao pil pil com ervilha torta do chef Ivan Ralston Foto: Divulgação

A casquinha de siri com flocos de arroz do Ema, de Renata Vanzetto, também marcará presença no jantar.

Casquinha de siri com flocos de arroz do Ema, da chef Renata Vanzetto Foto: Divulgação

Ao final do jantar, a chef Helena Rizzo prepara sua sobremesa com aluá, tapioca, bacuri, abacaxi, tucupi preto e sorvete de coco.

Aluá, tapioca, bacuri, abacaxi, tucupi preto e sorvete de coco da chef Helena Rizzo Foto: Divulgação

O evento será às 20h00 do dia 16/03, no Dalva e Dito, na rua Padre João Manuel 1115. O valor do jantar é de R$1000 reais, e as reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 99175-1221.









