Chocolate 45% cacau, com recheio de mel de Jataí e pólen Foto: Nana Fernandes

A chef Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana, em parceria com a Mcbee e Déborah Gaiotto, acaba de lançar uma barra recheada inspirada no Jardim Brasileiro, chocolate eleito bicampeão de Páscoa pelo Paladar (2022 na categoria ovo recheado e 2023 na categoria brasilidades). A barra com 125 g (R$ 89,00) é parruda, feita com cacau de origem do Sul da Bahia, 45% cacau, e recheio marcante, com um toque azedinho, de ganache cremosa incrementada com mel de Jataí e Pólen Mbee.

A barra de chocolate ainda é decorada com flores comestíveis de Jasmim e de mel, que aparecem com um decalque sobre a superfície lisa e brilhante do doce. Um projeto que é puro bioma brasileiro ao reunir em um único alimento cacau, flores, néctar, pólen e mel.

No Açucareiro da Nana: whatsapp: 11 96403 6040

No site da Mcbee: www.mbee.com.br

Na Déborah Gaiotto: whatsapp: 111 97051 9042