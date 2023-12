Para muitas pessoas, ganhar presentes comestíveis no Natal é uma delícia inegociável. Difícil não agradar com uma caixa de chocolates especiais, um panetone bem feito, biscoitos que remetem à infância ou até mesmo sorvete. Abaixo você confere algumas sugestões irresistíveis para presentar neste Natal.

Sorvete com gosto de Natal

A gelateria Albero dei Gelati aposta em sabores temáticos para o Natal. Cassata italiana (leite, ricota, laranja e limão cristalizados e biscoito amaretto), crema al limone, stracciatella de macadâmia (com chocolate 70 % e pedacinhos de macadâmia), merengue (gelato flor di panna com calda e pedacinhos de morango) e cumaru entram na lista de sabores feitos especialmente para esta época do ano e que devem agradar em cheio os fãs de um gelato de qualidade. Os sorvetes vêm em uma embalagem especial para presente, com direito a laço de fita e cartão e custam a partir de R$ 110 (embalagem com 1,3 litro de gelato)

Rua dos Pinheiros, 342, encomendas via whattsapp: 11 95824 3818

Panetone decorado com brigadeiros na lista de sugestões de presentes da Glacé Pâtisserie Foto: M Agency

Presente para os chocólatras de plantão

A Glacé Pâtisserie oferece barras recheadas (R$ 18, a unidade) com brigadeiro, trufa creme crocante, creme de avelãs... O panetone da marca vem decorado com brigadeiros (R$ 139), há caixas de presente recheadas com trufas belgas, bombons de uva ou champanhe. E tem ainda a caixa Encantos Glacé, com os doces mais pedidos da doçaria: pavlova, tartelete de frutas vermelhas, banoffe, brigadeiro de pistache e bombons floridos (15 unidades saem por R$ 150). Para um presente mais especial, vale apostar na taça de cristal com pão-de-ló recheado com abacaxi, frutas vermelhas e coco com doce de leite (R$ 290, a opção que serve até cinco pessoas).

Encomendas via direct no Instagram da marca: @glacepatisseriesp

Presente em miniatura: os pequenos panetones da Flakes Foto: Sá Fotografia

Kit de miniaturas

A Flakes tem uma opção fofa e deliciosa para aquela lembrancinha que sempre agrada: mini chocotones feitos com massa artesanal e recheios variados, como o de brigadeiro com gotas de chocolate e granulado belga ou o de pistache, sabor-sensação do momento (R$ 39,90, 190g).

Rua Pedroso Alvarenga, 1192, Itaim, tel.: 11 91326 3003

Chocolatinhos com gosto de festa

A sugestão de presente da KITKAT® Chocolatory® é o chocolate icônico nos sabores Panettone, Peppermint e Cherry (R$ 4,20, a unidade). A caixa de presentes da marca, I Love Christmas, vem com 8 unidades de chocolate no sabor Gingerbread (R$ 49,90, 92,8g).

Nas lojas do Shopping Morumbi e Pátio Paulista

Licor de Cacau da Dengo, feito a partir de nibs de cacau e levemente adocicado Foto: Livia Wu

Drinque natalino

O licor de cacau da Dengo (374 ml, R$ 109,90). é outra opção de presente. A bebida é feita a partir de cacau em nibs, levemente adocicado e pode ser consumida em temperatura ambiente ou com uma pedrinha de gelo.

Fábrica de Dengo - Av. Brigadeiro Faria Lima, 196 , Pinheiros. Instagram: @dengochocolates

Caixa de doces com história

O kit Caixa de Doces Contos de Natal (R$ 160) do Açucareiro da Nana inclui três caixas que imitam livros. Dentro de cada uma delas, brigadeiros, biscoitos natalinos sortidos e bombons trufados ao leite. As caixinhas também podem ser adquiridas separadamente por R$ 65. Outras opções da marca são as latas natalinas com biscoitos amanteigados (R$ 75, 80 g) ou damascos recheados com ganache (R$ 95).

J. Café – Rua Guaipá, 186, Alto da Lapa, encomendas via whatsapp: 11 96403 6040

Clássicos de Natal

Já a Kopenhagen oferece os sabores clássicos de seu portfólio. A Casinha de Língua de Gato em uma lata colecionável com minitrufas de chocolate ou avelã cobertas com chocolate ao leite (R$ 124,90). A Guirlanda Bombons Ganache vem em uma embalagem especial em formato de guirlanda natalina com 4 bombons de chocolate ao leite com recheio de ganache ao leite, 4 bombons de chocolate ao leite com recheio de ganache branco e 4 bombons de chocolate ao leite com recheio de ganache avelã (R$ 109,90, 228 g). E tem ainda o Sino Chumbinho recheado com confeitos de açúcar cobertos com chocolate ao leite (R$ 39,90, 60g).

Nas lojas da marca ou no site: www.kopenhagen.com.br