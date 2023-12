Chocolate para esperar o Natal chegar

O calendário do Advento na Mica: uma caixa do tipo objeto do desejo recheada com bombons especiais Foto: Juliana Frug

Uma janelinha por dia até a véspera do Natal. A tradição do calendário do Advento tem como missão original ser uma pausa diária para reflexões no período que antecede a principal festividade cristã. Os alemãs foram os grandes divulgadores desse costume natalino. Abre-se uma janelinha do calendário por dia. Atrás dela, uma surpresa em forma de chocolate. As crianças amam!

Na Mica, o calendário vem em uma caixa do tipo edição limitada recheada com 24 bombons especiais e custa R$ 398. Pretzel, rabanada, donut e estrela de pipoca com açúcar explosivo são alguns dos sabores mais diferentões e que prometem momentos domésticos de euforia chocólatra até o Natal.

O calendário da Casa Santa Luzia vem com 24 bombons de chocolate belga ao leite (R$ 39,20, 75g), cada um deles remete a um enfeite da árvore de Natal. O calendário do Empório Fasano tem uma pegada mais adulta. A caixinha com 24 bombons de chocolate ao leite com recheios diversos pode ser adquirida no kit com o vinho do porto Taylor´s Tawny (R$ 695) ou individualmente por R$ 249.

Mica - Rua Artur de Azevedo, 1119, tel.: 11 97620 0210, Pinheiros @micachocolates

Casa Santa Luzia - Al. Lorena, 1471, tel.: 11 3897 5000, Jardins @casasantaluzia

Empório Fasano - Rua Bela Cintra, 2.245, tel.: 11 3896 4300, Jardins @emporiofasano