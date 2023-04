Choripán é eleito o melhor “hot dog” do mundo; cachorro quente brasileiro fica em sexto

O guia gastronômico TasteAtlas gerou mais uma polêmica com seus rankings. Em lista que classifica os melhores hot dogs do mundo, o choripán, típico sanduíche argentino, ficou na primeira colocação, gerando reclamações de internautas que não consideram o lanche, de fato, um hot dog.

O cachorro quente brasileiro ficou na sexta posição, e a vitória do choripán incomodou alguns internautas. Os brasileiros alegam que o choripán sequer pode ser chamado de cachorro quente devido ao uso de linguiça, e não salsicha, no preparo.

Choripán é eleito o melhor “hot dog” do mundo Foto: Bruno Geraldi

Apesar de ter ficado apenas na sexta colocação, o cachorro quente brasileiro foi elogiado por sua infinidade de acompanhamentos e versatilidade. “O lanche é servido com uma grande variedade de ingredientes, como purê de batata, milho, cenoura, fritas, ervilhas e vinagrete, dependendo do gosto do cliente”, diz o site.

O top 10 da lista tem três hot dogs americanos, e o Chicago-Style hot dog ficou na segunda posição. Na terceira, está o colombiano Perro Caliente, e a quarta posição ficou com o hot dog Completo, do Chile. Confira o top 10:

Choripán, Argentina Chicago-Style Hot Dog (Estados Unidos) Perro Caliente (Colombia) Completo (Chile) Maxwell Street Polish (Estados Unidos) Cachorro-quente (Brasil) Cheese Dog (Estados Unidos) Polser (Dinamarca) Korean Corndog (Coréia do Sul) Polish Boy (Estados Unidos)