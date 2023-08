Um grupo de pesquisadores encontrou evidências de que o curry, tradicional iguaria da culinária indiana, era consumido no Vietnã há cerca de 2000 anos. A descoberta é o registro mais antigo da receita encontrado fora da Índia, e mostra que o curry era preparado em outros países muito antes do que imaginávamos.

Mas afinal, o que é curry? Mistura de especiarias, temperos e ervas típicas da Ásia, o curry pode ser encontrado em forma de pó ou pasta. Versátil, o tempero se popularizou no mundo inteiro e é usado nos mais variados tipos de molhos, carnes, ensopados, além de ser grande aliado de receitas vegetarianas.

Os cientistas encontraram traços de especiarias típicas do preparo do curry em ferramentas culinárias desenterradas em expedição no sul do Vietnã. Cerca de 40 utensílios de moagem e trituração foram estudados e, através da análise dos grãos de amido presentes em cada objeto, foram encontrados vestígios de oito especiarias: canela, cravo, gengibre chinês, galanga, kananga-do-japão, gengibre, noz-moscada e açafrão.

Os itens foram desenterrados no complexo arqueológico de Óc Eo, no sul do Vietnã, e a descoberta vai além da culinária. A pesquisa, originalmente, era um estudo sobre os utensílios de moagem do antigo reino de Funan. Ao se depararem com os ingredientes do curry, os cientistas concluíram que as especiarias eram uma commodity valiosa na época, e evidenciam a troca de informações culturais entre a população da região da Índia e países do sudeste asiático.

Na Índia, a história é diferente: evidências arqueológicas apontam que a especiaria é consumida no país há, pelo menos, 4000 anos. Os cientistas afirmam que, em algum momento, o curry foi transportado para o Vietnã através do Oceano Índico ou Pacífico, e concluíram que o tempero certamente era cobiçado por toda a Ásia.