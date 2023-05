Eis que você se dá conta de que o Dia das Mães já está batendo na porta, e a pergunta que inevitavelmente vem à cabeça é: “Como posso surpreender minha mãe este ano?”. As opções são inúmeras, entre presentes, flores, bombons e (para os mais dispostos) um almoço preparado com as próprias mãos. Mas será que você já não fez isso antes? Para te ajudar a começar esse dia de forma criativa e deliciosa, resolvemos procurar quem mais entende do assunto para criar opções de cafés da manhã temáticos e bem caprichados. Além de fotos com sugestões do que colocar na mesa, dicas de onde comprar vários dos itens, ainda deixamos receitas para quem deseja preparar parte dos quitutes. Seja qual for sua vibe, esse guia está aqui pra te ajudar.

A seguir, você confere cinco tipos de café da manhã: um digno de novela, outro no estilo de fazenda, um bem chocolatudo e mais dois inspirados em dois países, Estados Unidos e França (que vem com receitinhas de pães e doces do Olivier Anquier).

Café da manhã de novela

Pedimos para a padaria Sagrado Boulangerie nos ajudar a montar um café da manhã de hotel que poderá ser montado na sua própria casa Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Imagina sua mãe acordar e dar de cara com aquele café da manhã digno de novela esperando por ela? Pedimos para a padaria Sagrado Boulangerie nos ajudar a montar um café da manhã de hotel que poderá ser montado na sua própria casa. A sugestão é servir itens como macarons, suco de laranja, vários pães diferentes e geleia de maçã com canela, que você encontra no cardápio deles também. Além disso, você pode preparar brownie, bolo de cenoura e um croissant recheado, que estão entre as receitas que eles compartilharam conosco.

Onde comprar os demais produtos: Rua Barão do Triunfo, 385, Brooklin. (11)91061-4121.seg. à sex. (7h às 20h) e sáb. e dom. (8h às 18h) https://sagradoboulangerie.com/

Café da manhã da TPM

A confeiteira Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana e do J.Café, compartilhou receitas de doces de chocolate Foto: Felipe Rau | Estadão

Chamando as formiguinhas de plantão! O foco desta mesa de café da manhã é o chocolate. Por isso, ela acabou sendo carinhosamente apelidada de café da manhã da TPM (já deixando a dica de outro bom momento para testar essas opções). A confeiteira Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana e do J.Café, compartilhou receitas de doces de chocolate, como bolo de brigadeiro e bolo de chocolate com calda de brigadeiro, mas também incluiu receitas menos açucaradas de chocolate com frutas: biscoitos de laranja banhados no chocolate e um bolo trufado de maracujá com chocolate. Caso você prefira comprar os ítens, vale conferir os cardápios, que têm ótimas opções.

Onde comprar os demais produtos: Rua Guaipá, 186, Vila Leopoldina. (11)91118-0025. seg. à sáb. (9h30 às 18h). Encomendas através do WhatsApp (11)964036040 https://acucareirodanana.com.br/

Café da manhã de fazenda

Para surpreender o paladar, nada melhor do que as receitas compartilhadas pela chef Heloisa Bacellar Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Esse é especial para aquela mãe que gosta de estar em contato com a natureza ou que curte um café da manhã no estilo mais do interior. Para complementar a atmosfera, uma ideia pode ser também servi-lo num parque ou num jardim. E para surpreender o paladar, nada melhor do que as receitas compartilhadas pela chef Heloisa Bacellar, como pão de mandioca, bolo de melado, pão de queijo crocante com tapioca, geleia de laranja e limão e, para completar, um leite caramelado bem quentinho, que cai muito bem caso o Dia das Mães seja mais frio na sua cidade.

Onde encontrar mais receitas da chef Helô Bacellar: No site https://www.nacozinhadahelo.com.br/

Café da manhã norte-americano

Para inovar, fomos buscar ajuda da cafeteria Coffee and Co. que nos deu excelentes ideias para um café da manhã inspirado nos Estados Unidos Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Para inovar ainda mais, fomos buscar ajuda da cafeteria Coffee and Co. que nos deu excelentes ideias para um café da manhã inspirado nos Estados Unidos. Voltamos com receitas de bolo de Red Velvet, torta de maçã - também conhecida como Apple Pie - e uma torrada de avocado, que é chamada de avocado toast. As receitas são divinas, mas caso você queira comprar itens para o seu café em estilo americano, vale conferir o cardápio da Coffee and Co.

Onde comprar os demais produtos: Avenida Nazaré, 1732, Ipiranga. (11)99119-5922. sex. e sáb. (8h às 22h). Demais dias (8h às 21h) https://coffeeandco.com.br/

Café da manhã francês

Para montar uma mesa de café da manhã no estilo da França, fomos direto falar com um padeiro francês em terras brasileiras Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Essa não é segredo pra ninguém: francês adora um bom pão. Então, para montar uma mesa de café da manhã no estilo da França, fomos direto falar com um padeiro francês em terras brasileiras. Veja aqui receitas de opções servidas na padaria Mundo Pão, de Olivier Anquier. Tem brioche, trança de queijo e (apesar de não ser muito francês) um cookie gigante de chocolate. Claro que você pode decidir não colocar a mão na massa desta vez ou escolher outros ítens para completar sua surpresa. Se esse for o caso, vale conferir o cardápio da Mundo Pão.

Onde comprar os demais produtos: Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional. seg. à sáb. (7h às 22h). dom. e feriados (10h às 20h) https://www.instagram.com/mundopaodoolivier/

E aí, gostou da seleção? Não importa qual for sua escolha para começar o dia ao lado de sua mãe, o único ingrediente que não pode faltar é amor. Que esse seja um lindo Dia das Mães. E se você, que está lendo esta matéria, for uma mãe, feliz Dias das Mães.