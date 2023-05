Muitos já sabem que para tirar a acidez do molho de tomate, basta adicionar um pouco de açúcar, mas você sabe quais são os outros ingredientes que também ajudam nesta função? As chefs Ana Soares, do Mesa III, e Nadia Pizzo, do Ráscal, dão cinco dicas de ingredientes que você pode usar no seu molho vermelho.

Cenoura: “Cozinhe a cenoura junto com o molho de tomate para tirar a acidez e trazer um gostinho a mais”, diz a chef Ana Soares.

Cebola: A cebola é uma outra opção para quem quiser tirar a acidez do molho vermelho, de acordo com Soares.

Salsão: O que talvez nem todo mundo sabe, é que o salsão também tira a acidez, além de “disfarçar os errinhos e levar um perfume para o molho de tomate”, como fala a chef Nadia Pizzo.

Azeite: “Refogue o azeite com alho. Além de ajudar a tirar a acidez, se escolher um bom azeite, vai ajudar a deixar seu macarrão ainda mais gostoso”, indica a especialista do Mesa III.

Manteiga: Outra opção que ambas as chefs usam de exemplo é a manteiga, que pode ser usada para temperar e tirar a acidez.

Pronto, agora seu molho vermelho irá ficar ainda mais gostoso com essas dicas. E, se você achar mais prático, te ajudamos a escolher qual o melhor tomate pelado para usar em suas receitas, além de te indicar qual tipo é o mais indicado para o preparo que escolher, massa, carnes ou pizza.