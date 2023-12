Cinco panetones e chocotones diferentes que você precisa conhecer

Os panetones e chocotones clássicos inundam as prateleiras no final de ano. As frutas cristalizadas e as gotas de chocolate raramente ganham uma cara nova, sempre com as mesmas (e deliciosas) receitas clássicas.

Mas quando marcas famosas e padarias artesanais elaboram novos sabores, com combinações exóticas, o público fica se perguntando: será que vale a pena? Como deve ser o sabor?

Nesta lista separamos cinco panetones e chocotones diferentes e exóticos que você precisa conhecer. Confira:

Cenottone

Cenottone Foto: Cenoradas

Apelidado de Cenottone, o produto da Cenoradas combina o sabor do bolo de cenoura com o querido brigadeiro brasileiro. Além disso, são oferecidas duas opções de cobertura: craquelada e chocolate. A novidade está disponível em duas opções de tamanho: 630g (R$ 65,90) e 1,3kg (R$ 119,90).

Chocottone Blueberry, Cranberry e Cereja Amarena

A Bauducco, referência em produtos natalinos, decidiu incluir mirtilo (blueberry), airela (cranberry) e cereja amarena em um de seus chocotones. Essas frutinhas de sabor ácido e açucarado trazem uma pegada diferente e muito saborosa ao produto (R$ 109,90, 750g).

Mocotó Mocotone

Mocotó Mocotone Foto: DANIEL TEIXEIRA

O panetone do Mocotó (R$ 99,90, 500g), considerado pelos especialistas de Paladar como o 2° melhor de 2023, é feito majoritariamente de frutas brasileiras. O chef Ale Sotero incluiu buriti, banana, caju, goiabada e cupuaçu no panetone.

Chocotone Tre Bimbi

Tre Bimbi Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O produto da Tre Bimbi, considerado o terceiro melhor chocotone de 2023, é feito com massa de fermentação natural e acompanha frutas vermelhas e chocolate ruby (R$ 199,90, 1kg). Esse tipo de chocolate é rosa e pauta-se pelo sabor trufado, que mescla o doce e o amargo.

Chocotone Stars&Olives

Stars&Olives Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Neste ano, a padaria artesanal Stars&Olives uniu-se à marca de chocolate Bean to Bar para criar um chocotone de chocolate branco. A massa, infusionada com casca de cacau, cumaru, amburana e puxuri, garantiu ao chocotone da Stars&Olives (R$ 250, 1kg) a quarta posição no ranking de panetones 2023.

Teste de panetone

Em degustação às cegas, júri especializado provou 50 amostras de panetones e chocotones para escolher os vencedores do ano; clique aqui e confira o ranking.