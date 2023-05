Um dos sanduíches servidos na mercearia Jais Foto: Renata Carlini

Encontre um lugar no terraço, debaixo de ombrelones, ou no balcão dentro da loja, peça um sanduíche ou uma tábua de embutidos, um vinho da gaúcha Vivente ou chope Tarantino e embarque em um programa como poucos na cidade. O negócio no Jais é a charcutaria artesanal, feita com diferentes receitas e tempos distintos de cura e maturação.

A seleção tem mais de 50 produtos, a oferta, em média, é de 20 opções por vez. Copa? Há três tipos, a copa de porco duroc, maturada por 90 dias; a de porco caipira, com oito meses de maturação e a copa black, defumada em lenha de pessegueiro, com crosta de carvão e especiarias. Tem speck, presunto de porco canastra (envelhecido por 16 meses), presunto de porco moura, presunto de pato; culatello, fioco de culatello, pastrami, lombo defumado, pancetta, lonza…

O dono da casa não para de inventar. Egon Jais é fotógrafo de publicidade e começou a pesquisar e testar receitas de embutidos por hobby, seis anos atrás. Se apaixonou pela brincadeira, vendeu em feirinhas, fez delivery na pandemia e está às voltas com a inauguração de uma pequena fábrica.

A Jais, no Jardim Guedala, é uma mercearia de produtos artesanais. Além dos embutidos, há queijos brasileiros como os de ovelha da Rima e o benzinho, de mofo branco, da queijaria paulista Bela Fazenda, entre outros. Nas prateleiras, conservas, geleias e molhos de pequenos produtores escolhidos por Karina, mulher e sócia de Egon. Prove o pão sueco da nanopadaria Nordico, de Boituva. Conforme-se, você vai sair dali com alguma coisa embrulhada…

Deixe a seleção nas mãos de Egon. Ele montou uma degustação, que intercala os embutidos, fatiados na hora, com surpresas como magret de pato com calda de cereja ácida, pancetta com mel, bresaola com rúcula…Ou peça a tábua, que traz 4 embutidos, um queijo e picles (R$ 89).

Os sanduíches são ótima escolha. Meu favorito é o de pastrami de angus, picles de pepino e mostarda em grãos. Vem em pão de forma de fermentação natural levemente tostado, com o pastrami frio e picles que empresta textura e acidez, uma delícia (R$49). O Jais leva queijo, copa, lombo defumado com mel, laranja e pimenta rosa, folhas e geleia de cebola roxa com mostarda (R$ 56).

Duas vezes por mês, nos fins de semana, eles assam uma porchetta e fazem festa na calçada – a próxima será no sábado, 20 de Maio.

Rua Valdemar Blakauskas, 80, Jardim Guedala. Abre de quarta a sábado, das 11h às 20h. Delivery whatsapp (11) 988149519.