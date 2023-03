Erick Jacquin não deveria, mas não consegue viver sem um docinho. O jurado mais icônico do MasterChef Brasil ama pudim, mousse de maracujá, picolés com casquinha de chocolate e, claro, contrariar as recomendações de seu endocrinologista.

Para a Páscoa deste ano, o francês juntou notas de suas sobremesas preferidas em um único ovo, que será servido em todos os seus restaurantes da cidade, no dia 09 de abril.

Melhor dizendo, Jacquin fez um ninho e, sem dó, preencheu meio ovo de chocolate ao leite com mousse de chocolate meio amargo, creme perfumado com conhaque, avelãs cristalizadas, creme de maracujá e biscoito umedecido com licor de cacau. Ao final, enfeitou com folhinhas de ouro (R$ 65).

A versão “apavesada” do clássico pascoal foi feita para ser compartilhada em colheradas generosas e será servida somente no domingo de Páscoa, do meio-dia às cinco da tarde. Além da sobremesa, o sofisticado Président terá lascas de bacalhau com brandade do peixe, azeite, ervas frescas e limão-siciliano (R$ 155).

O italianado Lvtetia, por sua vez, servirá as lascas com risoto de cebola caramelizada, azeitona taggiasca, emulsão de limão-siciliano e tomate confit (R$ 120) e o bistrô Ça-Va com o apelativo aligot, purê de batata com queijo, alho, azeite e ervas (R$ 120). O caçula Steak Bife trará a própria versão da brandade (R$ 95).

Serviço

Président - R. da Consolação, 3527, Cerqueira César. Dom. das 12h às 17h. Reservas: (11) 99729-8418

Lvtetia - R. da Consolação, 3585, Cerqueira César. Dom. das 12h às 17h. Reservas: (11) 99729-8418

Ça Va Erick Jacquin - R. Carlos Comenale, 277, Bela Vista. Dom. das 12h às 17h. Reservas: (11) 99729-8418

Steak Bife Erick Jacquin - Av. Rebouças, 2636, Pinheiros. Dom. das 12h às 17h. Reservas: (11) 99729-8418