No ano passado, as vendas da Orfeu na Amazon Brasil cresceram quase 200%. Acendeu-se um radar. Em seguida, uma pesquisa da consultora The Brainy Insights afirmou que o mercado norte-americano de cafés especiais tende a crescer 20% até 2030. Detalhe: ano a ano. Nem precisa dizer que os olhinhos dos executivos da marca de cafés especiais da família Marinho brilharam.

Vai daí que, há coisa de uma semana, sem alardes, todo o portfólio de Orfeu foi disponibilizado na Amazon.com. O processo não é exatamente facinho: se por aqui a venda é direta para a Amazon, isso é, a multinacional compra o quanto quiser de produtos para revender, nos Estados Unidos, Orfeu precisa abastecer um centro de distribuição e torcer para que os pacotes sejam vendidos, porque só assim a companhia de e-commerce se responsabiliza pelos itens.

Apesar do desafio, a venda dos pacotes de café orgânico em grãos (250g, US$ 28) tem superado as expectativas em Washington e na Califórnia. Talvez por isso, a meta é que dentro de um ano o braço americano seja mais robusto que o brasileiro.

“O primeiro passo é fornecer os produtos para brasileiros nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo compreender os consumidores locais” revela o CEO Ricardo Madureira. Se a operação for bem-sucedida, vale emendar, Orfeu tentará alcançar o Canadá e o Reino Unido em breve.

Foto: Dersu | Orfeu

Por curiosidade, enquanto na Amazon Brasil um quilo sai em média R$ 85, na gringa o valor é praticamente 5 vezes mais alto (US$ 80). Já os pacotinhos com 10 sachês de drip coffee oscilam ligeiramente menos (R$ 31 e US$ 25, respectivamente).