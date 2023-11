Comida é tema de festival de cinema em São Paulo

Cena do filme Simplesmente Martha, que será exibido em sessão ao livre no sábado Foto: Paramont / Divulgação

Última chance para conferir a suculenta programação da 2ª edição do São Paulo Food Film Festival na Cinemateca Brasileira. A partir de quinta-feira, 16 de novembro, até domingo, 19 de novembro, é possível conferir presencialmente debates, aulas show, exposições e degustações de pratos inspirados nos filmes que fazem parte da programação gratuita.

O festival iniciado no último dia 09, apresenta uma seleção com mais de 30 filmes ligados ao universo da alimentação e da gastronomia. Alguns dos destaques da programação são a exibição do filme alemão “Soul Kitchen”, na quinta-feira, às 20h, seguida de degustação. Na sexta-feira, 17, tem “Os catadores e eu”, de Agnès Varda, às 19h. No sábado, 18, às 14h30, tem o episódio 1 da série “História da Alimentação no Brasil” e, às 20h30, a sessão ao livre do filme “Simplesmente Martha” seguido de degustação. No domingo, a grande pedida é a sessão ao ar livre do filme norte-americano “Chef”, às 20h.

Um recorte da programação estará disponível online para todo o Brasil, com 16 títulos na plataforma da Spcine Play. O festival ainda é uma ótima oportunidade para conferir ao vivo a exposição do fotógrafo Paulo VItale, com retratos surrealista de chefs como Claude Troisgros, Telam Shiraishi e Helena Rizzo entre outros.

Cinemateca Brasileira – Largo Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino