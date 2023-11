Arreda é o termo mineiro para arrasta, chega pra lá, dá licença... Vale para objetos: “arreda esse trem pra lá” e para pessoas: “arreda um pouco pra lá”. Decifrado o código, peço licença para entrar no restaurante aberto há três meses na parte alta de Tiradentes. Ele fica há poucos minutos do centro histórico da cidade. No mesmo lote em que ficam as casinhas do Doedu Village, que podem ser alugadas para temporadas. O restaurante serve pratos contemporâneos com um pezinho na comida mineira raiz. “Mas não somos um restaurante regional”, esclarece o publicitário Edu Mendes, sócio e idealizador da casa ao lado de seu marido, o empresário Rodrigo Amaral Assunção. “O Arreda é um restaurante de comida contemporânea que valoriza ingredientes pouco utilizados na culinária mineira tradicional, com foco nos insumos do Vale do Jequitinhonha”.

Entenda-se como cozinha contemporânea, aqui, um mix dos mais interessantes. O cardápio do Arreda, que funciona apenas na hora do jantar, contempla desde pasteizinhos de moela e pizzas, que podem ser acompanhadas de vinhos e cervejas artesanais de produtores locais, até pratos bem “mineirins”, como a grande estrela da casa, o Jequi: um frango suculento, de carne rosada e macia por dentro e exterior escurinho, feito a partir de um processo de mais 30 horas de preparo, servido com paçoca de carne, vinagrete de banana da terra e ovo caipira.

Sushi de porco: um dos pratos de inspiração asiática feitos com ingredientes regionais servidos no restaurante Arreda Foto: Edu Mendes

A seleção da casa inclui ainda sushi de porco, uma coxinha que merece um parágrafo exclusivo neste texto, baos (pãozinho oriental cozido no vapor) escandalosamente recheados com pernil e sobremesas que dão vontade de repetir antes de provar. Caso do tempurá de sorvete: pão-de-ló enrolado com sorvete de queijo, empanado, frito por imersão e servido com calda de goiabada. E também do apelativo bolo de bananada, inspirado na culinária do norte de Minas. Pega-se o doce de banana e prepara-se uma calda a partir dele. A calda é, então, usada no preparo o bolo servido com caramelo de coco e farofa de mandioca com caju.

Edu Mendes é nascido e criado no Vale do Jequitinhonha. De lá são “importados” ingredientes como o feijão andu, o requeijão moreno e o requeijão de rapa, incluídos no preparo dos pratos do restaurante. O primeiro é um requeijão em barra, feito com o soro do leite, cozido várias horas, até pegar a cor do doce de leite. A cor e a textura, aliás, remetem ao doce. É com essa delícia cremosa que o chef Mateus Guimarães Barros, mestre queijeiro de formação, com 19 anos de atuação na gastronomia, prepara as coxinhas da casa. E neste momento peço um minuto de atenção para preparar o espírito dos apaixonados pelo salgado favorito de milhões: no Arreda, a coxinha que chega sequinha e no tamanho adequado para ser arrematada em dois bocados, é recheada com carne de porco caipira e queijo do tipo catupiry feito a partir do requeijão moreno.

O salão do Arreda, com peças garimpadas em antiquários misturadas a produções criadas por um dos sócios da casa, o publicitário Edu Mendes Foto: Edu Mendes

O requeijão de rapa, por sua vez, é o requeijão clarinho feito com a “rapa” do tacho, o que lhe garante um sabor levemente caramelizado. As suculentas pizzas da casa são feitas com esse requeijão e também com muçarela artesanal de búfala do Vale das Vertentes, carne de sereno, queijo coalho e requeijão moreno. Os queijos todos vêm de produtores locais, assim com as verduras, os legumes e os temperos.

A decoração do restaurante é um episódio a parte. Edu Mendes mantém há 12 anos um perfil dedicado ao universo da casa e do faça você mesmo. O ambiente do salão é intimista, com peças de mobiliário garimpadas em antiquários e outras criadas pelo próprio Edu. Um baleiro antigo, recheado com balas de “época”, como Bolete, Sete Belo e a lendária bala Chita, costuma causar furor nos habitués da casa, que podem escolher suas favoritas depois do cafezinho. Uma pequena loja de objetos decorativos completa a experiência antes de pegar o caminho de volta pra casa. No caso dos turistas, claro. Tiradentinos têm a sorte de poder voltar ao Arreda sem ter de pedir licença para o dia-a-dia em outras paragens.