Discussões por comida não são novidade no BBB. Na semana passada, a participante Bruna Griphao protagonizou uma briga envolvendo a quantidade de ovos que ela teria direito em sua refeição. Cenas como essa são comuns ao reality, especialmente depois da criação da Xepa, grupo de participantes que tem alimentos limitados.

Geralmente, as brigas envolvem ingredientes e alimentos básicos, típicos do dia a dia do brasileiro. Pensando nisso, selecionamos algumas receitas das comidas que causaram as maiores confusões culinárias da história do programa. E pasmem: todas são muito simples.

Feijão causou polêmica no BBB 20 Foto: Divulgação

Na edição de 2020, o feijão foi a polêmica da vez. O alimento tinha acabado, e os participantes tiveram uma discussão generalizada devido à escassez do ingrediente. Apesar de simples, não é todo mundo que sabe fazer um bom feijão. Confira a receita de como fazer feijão da chef Janaína Rueda e nunca mais erre na preparação do clássico brasileiro.

Cuscuz nordestino foi motivo de briga no BBB 21 Foto: Renata Kerkmeester

Em 2021, a briga teve o cuscuz como protagonista. O participante Fiuk queria fazer uma farofa com farinha de cuscuz, mas Gilberto e Juliette, que são nordestinos, avisaram que não era assim que se utilizava o ingrediente. Aprenda a fazer o autêntico cuscuz nordestino com essa receitinha deliciosa.

Cobertura de bolo foi uma das polêmicas de 2021 Foto: Carla Andrade

Continua após a publicidade

Também em 2021, uma briga envolvendo uma cobertura de bolo de chocolate estourou no programa e causou até choro. Novamente o participante Fiuk estava envolvido, reclamando que Juliette comeu muito da calda do bolo. Não sabemos se a cobertura do BBB estava boa, mas você não vai ficar desapontado com essa receitinha simples de ganache de chocolate que serve perfeitamente como cobertura para o seu bolo.

Em 2015, frango empanado causou punição Foto: Elvis Fernandes

Na edição de 2015, o participante Luan fazia parte do grupo ‘Tá com nada’ (equivalente à Xepa de hoje em dia). Com alimentos limitados, os confinados que faziam parte do grupo não tinham direito a frango, e o participante acabou comendo os frangos empanados do grupo VIP. Luan foi punido, mas você será recompensado com essa deliciosa receita petisco de frango empanado, bem simples e prática.

Ovos já causaram polêmica mais de uma vez no reality Foto: Miró Gastronomia

Para encerrar, vamos voltar aos ovos. Além da confusão da semana passada, a edição de 2017 teve uma briga semelhante, envolvendo o número de ovos disponíveis para cada participante. Veja essa receita deliciosa de ovos beneditinos, prato fácil e rápido que utiliza o melhor do ingrediente.